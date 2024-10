Quảng Bình: Hơn 15.000 nhà ngập sâu trong lũ lớn

Ngày 28-10, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn có mưa to đến rất to, gây ngập lụt sâu trên diện rộng. Hiện đã có 15.032 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ.