Hoàn lưu bão số 6 có xu hướng quay ra ngoài

Miền Bắc đang trở lạnh, miền Nam mưa to. Các trung tâm dự báo thời tiết quốc tế cho biết bão số 6 đang suy yếu, hoàn lưu bão có xu hướng quay ra ngoài biển.

Sáng nay 28-10 từ Vinh (Nghệ An) trở ra Bắc, nhiệt độ đều dưới 21 độ C. Hà Nội lạnh với mức nhiệt độ thấp nhất là 20-21 độ C (kèm mưa đêm). Người dân phải mặc áo khoác mỏng khi đi đường.

Miền núi Bắc bộ trời rét. Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang đều 20 độ C. Một số vùng núi cao như Yên Minh (Hà Giang) 16 độ C, Mù Cang Chải (Yên Bái) 13 độ C…

Sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 6, xác nhận bão tan. Trước đó, từ ngày đến đêm 27-10, bão đã gây mưa 100-300mm, có nơi vượt 500mm tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, sáng sớm 28-10, áp thấp nhiệt đới - dư âm của bão số 6 - đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng.

“Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc và tiếp tục suy yếu, tan dần” - Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định.

Dự báo của JMA (Nhật Bản) vào lúc 5 giờ sáng 28-10, bão Trami đang quay ra ngoài biển. Nguồn: JMA

Trong khi đó, một số cơ quan dự báo quốc tế, bao gồm Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), lại nhận định hoàn lưu cơn bão số 6 (Trami) đã di chuyển trở lại biển. Khoảng 3-4 giờ ngày 28-10 (giờ Việt Nam) bão ở ngoài khơi khu vực Đà Nẵng với cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Công an xã Phong Hải, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) hỗ trợ di dời phương tiện của ngư dân nguy cơ trôi ra biển, ngày 27-10. Ảnh: SGGP ONLINE

Đường đi của bão rất phức tạp đến mức Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp (JTWC) của Hoa Kỳ vào lúc sáng sớm 28-10 (giờ Việt Nam) vẫn chưa đưa ra cảnh báo cuối cùng về cơn bão này. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là tình huống hiếm gặp vì thông thường khi bão đã vào bờ, JTWC sẽ phát cảnh báo cuối cùng.

Các chuyên gia thời tiết cũng cho biết, hoàn lưu của bão số 6 cùng tác động gián tiếp của bão Kong-rey ngoài khơi xa kết hợp với không khí lạnh ở phía Bắc đã hút mây ẩm, hình thành các cơn dông lớn ở miền Nam nước ta.

Những cơn dông lớn bị hút từ đất liền ra biển gây mưa to ở Đông Nam bộ

Vì vậy, tại khu vực Đông Nam bộ và vùng biên giới Tây Nam bộ đêm và sáng nay, mưa rất to đi kèm với sấm chớp rực sáng trời.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vẫn tiếp tục cảnh báo từ ngày 28-10 đến 29-10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế vẫn có mưa to đến rất to với lượng mưa 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 30-10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

