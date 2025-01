Quảng Bình: Ngư dân trúng đậm tôm biển ngày áp tết

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiếp, những ngày qua luồng tôm biển vào gần nên ngư dân tranh thủ ra khơi. Đi một chuyến trong một ngày đêm đã đánh bắt được hơn 700 kg tôm biển. Tàu đánh bắt cách bờ từ 1 đến 3 hải lý là có tôm tươi.

Tôm biển ngư dân Cảnh Dương đưa vào bờ

Ngư dân Nguyễn Trần Khoa cho biết: "Năm nay phù du gần bờ dày đặc đã thu hút luồng tôm biển vào gần bờ tìm thức ăn nên dù cận tết, ngư dân cũng tranh thủ ra khơi vớt lộc biển. Thuyền chúng tôi có 4 người, bắt được 735kg tôm biển, thương lái thu mua được giá nên thu tiền triệu cận tết, anh em ai cũng vui".

"Ngư dân đánh bắt được chủ yếu là tôm nghệ, loài tôm có giá 150.000 đồng/kg tùy theo kích cỡ. Mỗi chuyến, ngư dân địa phương thu lời hàng chục triệu đồng”, ông Nguyễn Ngọc Tiếp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương cho hay.

Tôm biển tươi được thương lái thu mua giá 150.000 đồng mỗi ký

Theo các ngư dân, mỗi thuyền vào bờ đạt 700kg tôm, bán với giá 150.000 đồng mỗi ký, đạt doanh thu 105 triệu đồng.

Theo UBND xã Cảnh Dương, hiện toàn xã có 486 tàu thuyền với tổng công suất 157.454CV. So với năm 2023, số lượng tàu cá đã giảm 63 tàu và tổng công suất giảm 2.076CV. Trong số đó, có 207 tàu tham gia đánh bắt ở vùng biển xa, tăng 6 tàu so với năm 2023. Năm 2024, xã Cảnh Dương có tổng sản lượng khai thác thủy sản biển đạt 3.234 tấn, doanh thu hơn 447 tỷ đồng đồng. Mặc dù sản lượng giảm so với cùng kỳ nhưng giá bán thủy hải sản tăng nên doanh thu tăng hơn 87 tỷ đồng.

