Quang Hùng MasterD hào hứng check-in Run To Live 2024

Ca sĩ - Nhạc sĩ Quang Hùng MasterD - nam nghệ sĩ đồng hành cùng "Giải chạy Run To Live 2024: Chạy vì cuộc sống tươi đẹp hơn" do Báo SGGP phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức, cực điển trai đến nhận BIB (số đeo báo danh) và bộ race-kit của giải.

Video clip Quang Hùng MasterD - nam nghệ sĩ đồng hành cùng Giải chạy Run To Live 2024 check-in nhận BIB và bộ race-kit:

Chiều 9-3, sau lịch trình làm việc dày đặc, Ca sĩ - Nhạc sĩ Quang Hùng MasterD, nam nghệ sĩ đồng hành cùng Giải chạy Run To Live 2024 do Báo SGGP phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức, không giấu được sự phấn khởi và háo hức đến khu Expo của sự kiện để nhận BIB (số đeo báo danh) và bộ race-kit của Run To Live mùa đầu tiên. Đây là ngày cuối để các runner sở hữu bộ race-kit để sẵn sàng cho cung đường chạy vào ngày mai 10-3.

Ca sĩ - Nhạc sĩ Quang Hùng MasterD check-in tên mình ở Run To Live 2024

Chủ nhân bản hit "Thủy triều" chia sẻ: "Cảm xúc của Hùng đang rất vui và hạnh phúc, thêm một chút háo hức để nhận BIB, chuẩn bị cho đường chạy ngày mai. Thật ra khi Hùng nhận lời đồng hành cùng Run To Live mùa đầu tiên, Hùng chỉ nghĩ làm sao có thể cùng ban tổ chức lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Đặc biệt, đây là bộ môn chạy bộ mà Hùng lại rất thích bóng đá, có thể tạo điều kiện giúp mình vượt qua thử thách. Hùng không biết sẽ chạy được bao nhiêu km, nhưng Hùng sẽ cố gắng hết sức để chạy nhiều nhất có thể để mang đến những năng lượng tích cực nhất cho cộng đồng".

Ca sĩ - Nhạc sĩ Quang Hùng MasterD và ông Võ Minh Trí - Giám đốc Công ty Miracle Entertainment Group, đồng Trưởng BTC Giải chạy Run To Live 2024

Ca sĩ - Nhạc sĩ Quang Hùng MasterD cùng phóng viên Báo SGGP

Tại sự kiện, nhiều khán giả mừng rỡ và hạnh phúc khi gặp và giao lưu trực tiếp cùng nam ca sĩ ngoài đời

Các thành viên bộ phận check-in BIB cũng nhanh chóng lưu lại hình ảnh cùng nam ca sĩ - nhạc sĩ Quang Hùng MasterD

Quang Hùng MasterD chia sẻ thêm, khi nam ca sĩ cầm trên tay chiếc áo của Run To Live, bản thân anh hiện tại đang rất mong chờ đến ngày mai 10-3, để có thể mang chiếc áo này trải nghiệm chạy bộ trên những cung đường của TP Thủ Đức (TPHCM): "Hùng đang rất háo hức không biết tối nay có ngủ được không, nhưng hy vọng mình sẽ có một giấc thật sâu, để nạp đủ năng lượng cho ngày mai có thể chạy được cung đường Hùng đã đăng ký là 5km".

THU HƯƠNG