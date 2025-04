Quảng Nam: Khởi tố, bắt tạm giam Tiktoker "Dưỡng Dướng Dường"

Tối 10-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng (sinh năm 1986, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) – chủ tài khoản Tiktok "Dưỡng Dướng Dường" – về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, khoản 2 Bộ luật Hình sự.