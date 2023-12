Quảng Nam lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực xứ Quảng

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực xứ Quảng là cơ hội để du khách trong và ngoài nước tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Việt Nam

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực xứ Quảng sẽ diễn ra từ ngày 31-12-2023 đến ngày 1-1-2024 tại TP Hội An với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Lễ hội sẽ tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực, du lịch, sản phẩm OCOP với khoảng 50 gian hàng đến từ 18 thành phố, huyện, thị xã và giao lưu với một số tỉnh thành. Các hoạt động vui chơi giải trí, giao lưu văn hoá, văn nghệ, ẩm thực, du lịch; hoạt động quảng diễn các món ăn đặc sắc Quảng Nam; chương trình Đêm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Quảng Nam; tour dạy nấu ăn Mỳ Quảng (cooking class) dành các chính khách, du khách trong và ngoài nước, ...

Ban tổ chức cung cấp thông tin về lễ hội tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực xứ Quảng là sự kiện nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực, du lịch tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, quảng bá các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch hấp dẫn đến với bạn bè và du khách gần xa.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để giới thiệu các sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam và các vùng miền trong cả nước, giao lưu văn hóa ẩm thực với bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng nhằm phục hồi sự phát triển của du lịch sau đại dịch Covid19.

Quang cảnh buổi họp báo

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An thông tin, dịp này, TP Hội An cũng tổ chức nhiều hoạt động nổi bật nhằm chào đón năm mới 2024.

Đặc biệt, Hội An sẽ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Hội An - TP sáng tạo của UNESCO vào tối ngày 31-12-2023 tại sân khấu An Hội (TP Hội An).

PHẠM NGA