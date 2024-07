Quảng Nam ra “tối hậu thư” cho chủ đầu tư 3 dự án gây khiếu kiện phức tạp

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phía công ty Bách Đạt An phối hợp với công ty Hoàng Nhất Nam đến ngày 31-8 phải hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định để sớm làm thủ tục ra “sổ đỏ” cho người dân.

Ngày 17-7, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam và ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì hội nghị đối thoại với đại diện các hộ dân có liên quan đến 3 dự án do công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

 Tổng số lô đất nền của 3 dự án là 1.000 lô do 842 khách hàng đăng ký mua

Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa Thường trực tỉnh ủy Quảng Nam với người dân có liên quan. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

3 dự án gồm khu đô thị Bách Đạt 1 có diện tích 8,17 ha, Khu đô thị 7B mở rộng có diện tích 19,52ha, khu đô thị Hera Complex Riverside có diện tích 18,26ha. Tại 3 dự án này, Công ty cổ phần Bách Đạt An (Bách Đạt An) là chủ đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam (Hoàng Nhất Nam) là đơn vị phân phối.

Hoàng Nhất Nam đã ký với 842 khách hàng để mua khoảng 1.000 lô đất nền từ Bách Đạt An. Do không thống nhất được việc thực hiện đúng hợp đồng giữa các bên nên 2 công ty đã khởi kiện ra tòa án các cấp.

Việc kiện tụng, tranh chấp giữa các bên đã kéo dài 7 năm. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ông Nguyễn Công Mẫn, Chủ tịch HĐQT của Bách Đạt An, cho rằng sẽ tích cực phối hợp với Hoàng Nhất Nam để ra "sổ đỏ" cho người dân. Sau buổi họp này, Bách Đạt An sẽ làm việc với Hoàng Nhất Nam để làm rõ các vướng mắc giữa các bên. Bách Đạt An sẽ dùng khoản tiền của Hoàng Nhất Nam đang giữ của khách hàng để tiếp tục thực hiện các hạng mục của 3 dự án.

Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Đạt An cam kết sẽ tiếp tục thực hiện dự án. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Liên quan đến những thắc mắc của người dân về việc không khởi tố vụ án, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, chủ yếu nguyện vọng của người dân là "lấy đất" (được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất - PV) nên cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ để chờ vụ việc được xử lý.

“Dù chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành đã ra sức tạo điều kiện nhưng Bách Đạt An vẫn không làm. Thời gian tới, nếu Bách Đạt An vẫn không thực hiện thì sẽ khởi tố hình sự”, Thượng tá Hà Thế Xuyên nói.

Còn ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định, UBND tỉnh quan điểm luôn luôn có trách nhiệm đồng hành, ủng hộ, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến hợp lý của bà con nhân dân tại buổi đối thoại này để từng bước nghiên cứu, chỉ đạo, thực hiện. Đồng thời đề nghị công ty Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An hết sức thiện chí, tập trung, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết sự việc.

"Tôi đề nghị 2 công ty này giải quyết các vấn đề theo quy định, hạn cuối vào ngày 31-8 tới đây. Nếu đến thời hạn mà 2 công ty vẫn không thực hiện đảm bảo theo quy định thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định.

 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân. Hiện nay, thường vụ tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để xử lý dứt điểm vụ việc, đây cũng là trách nhiệm của địa phương. Mong muốn phương án xử lý phù hợp nhất, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân.

"Yêu cầu nhà đầu tư đến ngày 31-8 phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ tiếp theo. Đến ngày 31-8 nếu không thực hiện thì giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật về hình sự, xem xét có dấu hiệu về mặt hình sự. Đây là tối hậu thư của tỉnh Quảng Nam", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh.

NGUYỄN CƯỜNG