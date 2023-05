Quảng Nam xử phạt 2 người chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của Bộ Công an

Ngày 22-5, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Nam) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai đối tượng liên quan việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định.