Quảng Ngãi: Cầu tre được dựng lại, 34 hộ dân thoát cảnh chia cắt

Sáng 1-11, ông Huỳnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã cùng người dân dựng cầu tre bắc qua suối giúp 34 hộ dân thoát cảnh chia cắt.

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, cây cầu tre tại tổ 1, thôn Nước Chạch, xã Ba Xa bị dòng nước lũ cuốn trôi, khiến 34 hộ dân với 140 nhân khẩu bị chia cắt cục bộ.

ba xa (4).jpg
Công an xã Ba Xa cùng người dân dựng cầu tre qua suối. Ảnh: XÃ BA XA

Ngay sau đó, Công an xã Ba Xa đã phối hợp cùng người dân địa phương khẩn trương khắc phục. Từng cây tre được người dân đóng góp, chuyển đến bờ suối; các lực lượng cùng nhau gia cố móng cầu, dựng khung, kết nối từng thanh tre băng qua dòng suối, hoàn thiện mặt cầu chắc chắn, đảm bảo an toàn cho việc đi lại.

771f66eed6ae5af003bf.jpg
Từng thanh tre được sắp xếp làm mặt cầu. Ảnh: XÃ BA XA
310925f895b819e640a9.jpg
Chiếc cầu tre đang dần hoàn thiện. Ảnh: XÃ BA XA

Đến sáng 1-11, cầu tre mới nối liền đôi bờ, giúp người dân thôn Nước Chạch thuận tiện trở lại trong sinh hoạt và sản xuất.

NGUYỄN TRANG

