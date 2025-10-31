Xã hội

Sau sạt lở, người dân miền núi Quảng Ngãi làm đường bằng lồ ô

SGGPO

Người dân xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi đã nghĩ ra cách làm đường tạm bằng cách đan lồ ô nối lối đi lại sau sạt lở.

Clip: Người dân miền núi Quảng Ngãi làm đường tạm bằng lồ ô nối lối đi lại sau sạt lở. Thực hiện: PHẠM THỊ TRẦM

Đường vào thôn Nước Vương, xã Sơn Tây Thượng bị vùi lấp bởi đất đá và bùn sau sạt lở, khiến việc đi lại gần như tê liệt. Người dân trong thôn đã rủ nhau chặt lồ ô, đan thành từng tấm phên chắc chắn, lót lên những đoạn đường sụt lún, lầy lội.

Đến chiều ngày 31-10, đoạn đường dài 10m bằng lồ ô đã hoàn thành. Những tấm phên này đã trở thành “con đường tạm” để người dân qua lại trong khi tình trạng sạt lở chưa được khắc phục hoàn toàn.

trầm
Một đoạn vào thôn Nước Vương bị lún sau sạt lở, người dân đã nghĩ cách đan tấm lồ ô để làm đường. Ảnh: PHẠM THỊ TRẦM

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, do mưa lũ, trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng có 8 tuyến đường bị sạt lở, gồm tuyến đường Trường Sơn Đông qua đoạn KDC Nước Niêm thôn Nước Tang; Tuyến đường nội vùng đi KDC Mang Lay, thôn Nước Vương; Tuyến đường xã ĐX 05 từ đường tỉnh 623 đến khu dân cư Mang Rẫy; Tuyến đường xã Từ tỉnh lộ 623 đi khu dân cư Nước Long; Tuyến đường Trường Sơn Đông đi Khu dân cư Mố Góc - thôn Nước Min; Tuyến đường Trường Sơn Đông đi Khu dân cư Tu Ngóc - thôn Huy Em; Tuyến đường trung tâm xã đoạn từ Trạm bảo vệ thực vật đến Quán Thanh Nhân; Tuyến đường từ Đường Trường Sơn Đông đi Làng thanh niên lập nghiệp, thôn Mang He.

Chính quyền địa phương đang phối hợp các lực lượng chức năng triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tin liên quan
NGUYỄN TRANG

Từ khóa

người dân miền núi Quảng Ngãi lồ ô khắc phục sạt lở

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn