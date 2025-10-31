Quảng Ngãi: Phát hiện nứt đất, nguy cơ sạt lở, phải di dời khẩn cấp 28 hộ dân

Vào khoảng 10 giờ ngày 31-10, tại tổ 4, thôn Trà Vân, xã Tây Trà Bồng, người dân phát hiện những dấu hiệu sạt lở xung quanh khu vực tổ 4, những vết nứt đất dài trên 400m, rộng 10-30cm. Ngay khi phát hiện, người dân đã báo UBND xã Tây Trà Bồng.

Vết nứt đất, sụt lún được phát hiện ở tổ 4

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh kiểm tra các khu vực xung quanh vị trí có nguy cơ sạt lở

Nhận yêu cầu của chính quyền địa phương và được sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh đã phối hợp với UBND xã Tây Trà Bồng tổ chức lực lượng xuống cơ sở đến từng nhà dân, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ 28 hộ, với trên 170 nhân khẩu, di dời khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Chủ động di dời người dân đến nơi an toàn

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh cũng cử lực lượng thường trực phối hợp cùng Công an, đoàn thể địa phương tại các điểm, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và tổ chức canh gác, không để người dân quay lại khu vực sạt lở khi chưa đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh đã tặng 10 thùng lương khô cấp phát cho người dân di dời

28 hộ dân đã được di dời về 3 vị trí sơ tán gồm trường mầm non, trạm y tế xã và Ban CHQS xã Trà Nham (cũ), các lực lượng đã bảo đảm nơi ăn ở cho người dân. Cùng với đó Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh đã tặng 10 thùng lương khô cho xã Tây Trà Bồng để cấp phát cho người dân tại các vị trí di dời.

NGUYỄN TRANG