Hà Nội hỗ trợ 30 tỷ đồng đến Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 31-10, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có thư thăm hỏi gửi các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Nội dung thư viết: Trong những ngày cuối tháng 10, trên địa bàn TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của mưa lớn ngập lụt ở nhiều khu vực, làm thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhân dân. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội gửi lời thăm hỏi ân cần, sẻ chia sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân 3 tỉnh thành trên; đặc biệt là nhân dân các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.

Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại TP Huế

Với tình cảm "Tương thân tương ái" và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội quyết định gửi tới Quỹ Cứu trợ của TP Đà Nẵng, TP Huế và tỉnh Quảng Ngãi mỗi đơn vị 10 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và chia sẻ những khó khăn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh, thành phố đang phải gánh chịu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt tại Huế

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; tình cảm chia sẻ, góp sức của các tỉnh, thành trong cả nước và với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 3 tỉnh thành trên sẽ vượt qua mọi khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

KHÁNH NGUYỄN