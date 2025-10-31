Quảng Ngãi: Khiêng võng băng rừng, lội suối đưa bệnh nhân đi cấp cứu
SGGPO
Trưa 31-10, bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, lực lượng chức năng xã Sơn Tây Hạ đã cùng người dân hỗ trợ đưa bệnh nhân bị tai biến mạch máu não đi bệnh viện cấp cứu.
Khoảng 10 giờ 30, ngày 31-10, khi nhận tin ông Đ.V.T., trú đội 2, thôn Nước Kỉa, xã Sơn Tây Hạ bị tai biến mạch máu não, lực lượng chức năng xã cùng người dân địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ đưa ông Đ. đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Lực lượng chức năng chia nhóm, dùng võng, cáng khiêng và dây thừng để đưa bệnh nhân qua các đoạn đường bị chia cắt.
Việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn do đường trơn trượt, phải vượt suối, leo dốc, băng rừng. Dù vậy, các lực lượng vẫn nỗ lực phối hợp, khiêng bệnh nhân bằng cáng qua các điểm sạt lở để đưa đi cấp cứu an toàn, kịp thời.