Quảng Ngãi: Khiêng võng băng rừng, lội suối đưa bệnh nhân đi cấp cứu

Trưa 31-10, bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, lực lượng chức năng xã Sơn Tây Hạ đã cùng người dân hỗ trợ đưa bệnh nhân bị tai biến mạch máu não đi bệnh viện cấp cứu.

Clip: Khiêng võng băng rừng, lội suối đưa bệnh nhân bị tai biến đi cấp cứu. Ảnh: UBND xã Sơn Tây Hạ

Khoảng 10 giờ 30, ngày 31-10, khi nhận tin ông Đ.V.T., trú đội 2, thôn Nước Kỉa, xã Sơn Tây Hạ bị tai biến mạch máu não, lực lượng chức năng xã cùng người dân địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ đưa ông Đ. đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Khiêng võng đưa bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu. Ảnh: UBND xã Sơn Tây Hạ

Lực lượng chức năng chia nhóm, dùng võng, cáng khiêng và dây thừng để đưa bệnh nhân qua các đoạn đường bị chia cắt.

Khi qua các điểm sạt lở, người dân hỗ trợ vượt từng tuyến

Vượt đồi núi đưa bệnh nhân xuống núi

Việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn do đường trơn trượt, phải vượt suối, leo dốc, băng rừng. Dù vậy, các lực lượng vẫn nỗ lực phối hợp, khiêng bệnh nhân bằng cáng qua các điểm sạt lở để đưa đi cấp cứu an toàn, kịp thời.

Một đoạn đường ở xã Sơn Tây Hạ bị sạt lở

Đến chiều ngày 31-10, xã Sơn Tây Hạ vẫn đang khắc phục hậu quả mưa lũ

NGUYỄN TRANG