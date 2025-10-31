Xã hội

Quảng Ngãi: Tiếp tế thêm 5 tấn nhu yếu phẩm cho 400 hộ dân bị cô lập

Trưa 31-10, Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” thứ hai, chở 5 tấn nhu yếu phẩm tiếp tế cho 400 hộ dân với 1.700 khẩu thuộc 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng (xã Ngọc Linh) đang bị cô lập do sạt lở núi.

Trưa 31-10, Sở Công thương tổ chức chuyến xe nghĩa tình thứ 2, chở 5 tấn nhu yếu phẩm tiếp tế cho 400 hộ dân

Số hàng gồm mì tôm, gạo, sữa, nước uống, bánh kẹo, xúc xích, cá khô, thuốc, bông băng y tế và đèn pin. Tất cả được phân loại, đóng gói cẩn thận để thuận tiện cho việc vận chuyển và cấp phát. Dự kiến chiều tối cùng ngày, hàng hóa sẽ đến xã Ngọc Linh để phân phối cho người dân. Đây là “chuyến xe nghĩa tình” thứ hai do Sở Công thương tổ chức trong 2 ngày, nâng tổng số nhu yếu phẩm cứu trợ cho 5 thôn bị cô lập lên 7,5 tấn.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi, cho biết, trong sáng cùng ngày, chính quyền và người dân đã mở được lối mòn băng qua điểm sạt lở để vận chuyển hàng cứu trợ. Ngay khi có đường tạm, sở đã khẩn trương đưa 5 tấn hàng chuyển lên xã Ngọc Linh để kịp thời cấp phát cho dân.

5 tấn hàng hóa được chất lên xe, chở lên tiếp tế cho xã Ngọc Linh

Hiện, Sở Công thương tiếp tục tiếp nhận ủng hộ cho 400 hộ dân đến ngày 8-11, đồng thời khảo sát nhu cầu thực tế để mở rộng danh mục hỗ trợ, bổ sung các vật liệu như tôn, xi măng, đinh… phục vụ việc sửa chữa nhà cửa sau khi hết cô lập.

Trước đó, sáng 28-10, khu vực núi thuộc thôn Ngọc Nang (xã Ngọc Linh) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng sau tiếng nổ lớn, làm đứt tuyến giao thông chính, gây cô lập hoàn toàn 5 thôn trong xã.

