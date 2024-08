Quảng Ngãi: Người “tái chế” xe đạp cũ tặng học sinh nghèo

Từ những chiếc xe đạp cũ, anh Phạm Văn Phú (40 tuổi, thôn Long Bàn, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) đã tân trang, sửa chữa, thay mới phụ tùng để tặng cho học sinh nghèo cần xe đạp đến trường.

Đầu tháng 8, trong chương trình “Tiếp bước đến trường - Chia sẻ yêu thương” do Công an TP Quảng Ngãi phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức tại miền núi xã Sơn Cao (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi), 30 chiếc xe đạp do anh Phạm Văn Phú sửa chữa, tân trang được anh mang lên tận nơi tặng cho học sinh nghèo.

Anh Phạm Văn Phú (bên phải) tặng xe đạp cho học sinh xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngắm nghía chiếc xe đạp phủ màu sơn hồng, em Đinh Thị Minh Hoàng (lớp 8, thôn Xà Ây, xã Sơn Cao) vui mừng nói: “Em có một chiếc xe đạp nhưng đã cũ, đạp rất nặng và thường hư hỏng giữa đường, mỗi ngày em đều đạp xe khoảng 40 phút mới đến trường học. Em từng mơ ước có một chiếc xe đạp mới và chở bạn cùng đi nên khi được tặng xe đạp, em rất vui và em sẽ giữ gìn xe thật tốt”.

Em Đinh Thị Kha (lớp 7, thôn Xà Ây, xã Sơn Cao) chia sẻ: “Chiếc xe đạp là món quà rất lớn đối với em và gia đình. Nhờ có chiếc xe đạp mà con đường từ nhà đến trường sẽ gần hơn. Ba mẹ em làm rẫy, dù ở lại trên núi cả ngày cũng sẽ yên tâm vì em đến trường an toàn”.

Thầy Trần Văn Anh, Trường THCS Sơn Cao, cho biết: “Xã Sơn Cao rất khó khăn, đa số là người H’rê, cha mẹ đi làm rẫy, đi làm ăn xa. Trong số các thôn, thôn Xà Ây ở cách xa trung tâm xã khoảng 7km đường núi, kinh tế đặc biệt khó khăn, các em thiếu phương tiện đi lại. Nhờ có mạnh thường quân tặng xe đạp giúp các em đến trường mỗi ngày, đảm bảo việc học tập tại trường”.

Những chiếc xe đạp được anh Phú sửa chữa, tân trang tặng cho học sinh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Anh Phú chia sẻ: “Học sinh ở vùng núi, đường xá cách trở, khó khăn, nhiều em phải đi bộ đến trường học, ước mơ của các em rất đơn giản là có một chiếc xe đạp để đến trường. Bản thân tôi thời niên thiếu cũng rất khó khăn, khi chọn nghề, tôi chọn nghề sửa xe. Nhờ nghề này mà tôi có thể giúp đỡ các em bớt những giọt mồ hôi, nhẹ bước trên đường đến trường”.

Anh Phú là một thợ sửa xe và buôn bán xe đạp, trong quá trình sửa xe lưu động ở nhiều nơi, anh thấy người dân có xe đạp cũ, anh đã xin và thu mua lại. Anh cho biết: “Có những chiếc xe chỉ còn mỗi khung xe, cũng có chiếc còn nguyên vẹn, tôi bắt đầu sửa chữa, thay thế phụ tùng, lắp ráp, sơn mới hoàn chỉnh xe. Thông thường, một chiếc xe đạp cũ cần tân trang nhiều thứ như lốp, săm, yên xe, chắn bùn…Thời gian làm mỗi chiếc từ 3-4 ngày tùy vào độ hư hỏng của xe cũ thu gom".

Từ chiếc xe đạp cũ chỉ còn mỗi khung xe, anh Phú "tái chế" thành những chiếc xe đạp mới để tặng cho học sinh nghèo

Thấy việc làm của anh, những người hàng xóm, chủ vựa phế liệu đã cùng anh góp phần “tái chế” những chiếc xe đạp. Ngoài ra, bạn bè của anh cũng giúp anh tìm kiếm, thu gom xe đạp cũ. Không chỉ có xe đạp cũ, anh Phú cũng tặng xe đạp mới cho học sinh. Anh cho biết: “Trong 2 năm qua, có 60 chiếc xe mới và xe cũ tân trang đã đến tận tay các học sinh”.

Ngoài xã Sơn Cao, anh Phú cũng tặng xe đạp cho học sinh nghèo tại xã Tịnh An và Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi. Mong muốn của anh là hỗ trợ một phần trong việc đi lại, hy vọng các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, trở thành công dân tốt.

NGUYỄN TRANG