Quảng Trị chấn chỉnh tình trạng khai thác trái phép cây Mán đĩa

Ngày 12-12, trước tình trạng người dân tự ý vào rừng khai thác cây Mán đĩa để bán cho thương lái tại các khu vực rừng phía Bắc tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công văn yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và xử lý nghiêm vi phạm.

Gỗ Mán đĩa trong nhà một thương lái

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc khai thác ồ ạt cây Mán đĩa tiềm ẩn nguy cơ xâm hại rừng tự nhiên, gây mất an ninh trật tự và tạo áp lực lớn lên công tác quản lý rừng. Sở đề nghị các ban quản lý rừng và công ty lâm nghiệp tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực phân bố tập trung cây Mán đĩa, nhất là tại vùng giáp ranh, đường mòn, lối mở; kịp thời ngăn chặn và lập biên bản, thu thập thông tin đối tượng và phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an xã, chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Chi cục Kiểm lâm được giao chỉ đạo các hạt kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật, theo dõi hoạt động của thương lái và điểm thu mua, kiểm tra thường xuyên các điểm nóng để phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

UBND các xã, phường và đặc khu Cồn Cỏ được yêu cầu tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, bản, khuyến cáo người dân không tự ý vào rừng khai thác; đồng thời nắm tình hình và cung cấp thông tin về hoạt động thu mua trái phép để phối hợp xử lý.

Gỗ Mán đĩa lên dầu bán giá 3 triệu/kg

Cùng ngày, UBND xã Kim Điền cho biết Đồn Biên phòng Cà Xèng đã bắt giữ một lô gỗ Mán đĩa đã phong hóa do một người dân xã Phong Nha khai thác. Do số lượng không lớn và không thuộc nhóm gỗ quý hiếm, người này bị tịch thu tang vật và xử phạt hành chính vì xâm nhập vành đai biên giới trái phép.

Trước đó, SGGP phản ánh tình trạng hàng trăm người dân tại các xã vùng núi phía Tây Quảng Trị như Kim Điền, Kim Hóa, Dân Hóa… đổ xô vào rừng săn gỗ Mán đĩa, bán cho thương lái với giá lên tới 3 triệu đồng/kg để xuất sang Trung Quốc.

MINH PHONG