Quảng Trị: Người dân đổ xô vào rừng khai thác gỗ mán đỉa, bán 3 triệu đồng/kg

Ngày 11-12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị xác nhận, người dân đang tìm kiếm gỗ phong thủy mán đỉa, bán mỗi ký 3 triệu đồng.

Nhiều ngày qua tại các xã vùng núi tỉnh Quảng Trị như Kim Điền, Kim Hóa, Dân Hóa..., hàng trăm người dân đã vào rừng tìm kiếm cây mán đỉa, một loại gỗ trước đây chỉ được xem là gỗ tạp, nhưng hiện được thương lái thu mua với giá lên đến 3 triệu đồng/kg để xuất sang Trung Quốc.

Gỗ mán đỉa trong kho một thương lái

Một thương lái địa phương cho biết, gỗ mán đỉa càng có nhiều dầu, lõi đỏ sẫm, vân đen thì giá càng cao. “Họ chỉ nói mua để làm phong thuỷ, còn sử dụng vào mục đích gì thì không tiết lộ”, người này cho hay.

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, cho biết, lực lượng kiểm lâm đang tăng cường tuần tra. Dù khu vực rừng đá vôi của Vườn quốc gia không nhiều cây mán đỉa, nhưng “sức hút giá cao khiến người dân tìm mọi cách vào rừng”.

Cây mán đỉa trong rừng ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho biết, hiện tượng thu mua loại gỗ này lan từ Lào sang và đang có dấu hiệu gia tăng. Kiểm lâm tỉnh đã lập các chốt kiểm soát, xuống cơ sở nắm tình hình, xử lý nghiêm hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Theo cơ quan kiểm lâm, gỗ mán đĩa thuộc loại gỗ nhóm 8, giá trị không cao nhưng bị thổi thành “đồ phong thuỷ”. Theo các tài liệu lâm nghiệp, mán đỉa (tên khoa học Archidendron clypearia) là gỗ nhóm 8, mềm, nhẹ, thường dùng làm khung cửa hoặc đồ nội thất đơn giản. Lá cây còn được dân gian dùng trị ghẻ, làm thuốc nhuộm.

Việc thương lái Trung Quốc thu mua với giá bất thường đang khiến loại gỗ này bị săn lùng ồ ạt, tiềm ẩn nguy cơ phá rừng và hình thành đường dây buôn lậu lâm sản.

Lực lượng kiểm lâm khuyến cáo người dân không tự ý vào rừng khai thác, vận chuyển lâm sản khi chưa được phép. Các địa phương đang tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng “săn gỗ phong thuỷ” gây mất an ninh rừng và ảnh hưởng hệ sinh thái.

MINH PHONG