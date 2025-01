Quen qua hội “Vỡ nợ làm liều” trên mạng rồi đi cướp

Ngày 28-1, Công an TPHCM cho biết, Công an quận 12 cùng Công an quận Bình Thạnh, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM; Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Bình Dương đã bắt các đối tượng quen qua hội nhóm “Vỡ nợ làm liều” trên mạng rồi đi cướp.