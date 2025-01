Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chúc tết Công an TPHCM

Ngày 26-1, đoàn lãnh đạo Bộ Quốc Phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn thăm, chúc tết Công an TPHCM. Tiếp đoàn có Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Công an TPHCM

Tại buổi thăm, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Công an TPHCM đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chúc mừng năm mới tới Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an TPHCM.

Thay mặt lãnh đạo Công an TPHCM, Thiếu tướng Mai Hoàng trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc tết đơn vị. Phó Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ, thời gian qua công tác phối hợp giữa Công an TPHCM và các đơn vị quân sự, Bộ đội Biên phòng trên địa bàn diễn ra hết sức tốt đẹp và hiệu quả; qua đó, góp phần quan trọng vào công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở TPHCM.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thay mặt Ban Giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Mai Hoàng gửi lời chúc mừng năm mới tới các lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng.

Cùng ngày, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng đã tới thăm, chúc tết Phòng Kỹ thuật hình sự, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM thăm, chúc cán bộ chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự.

Tại các nơi thăm, Thiếu tướng Mai Hoàng ghi nhận, biểu dương các kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm qua.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ của các đơn vị năm 2025 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu làm tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2025 để người dân “vui xuân, đón tết” an toàn, hạnh phúc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thay mặt Ban Giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Mai Hoàng gửi lời chúc tới lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ của các đơn vị cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều niềm vui, hạnh phúc.

CHÍ THẠCH