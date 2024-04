Quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng vaccine viêm màng não mới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mang tính cách mạng mới chống lại bệnh viêm màng não.

Thông cáo báo chí của WHO dẫn lời Tổng Giám đốc của tổ chức này, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói rõ vaccine mới có thể làm thay đổi diễn biến của căn bệnh nguy hiểm vốn được coi là kẻ thù truyền kiếp. Nó có thể ngăn chặn những đợt bùng phát mới và cứu sống nhiều người. Cũng theo ông Ghebreyesus, việc Nigeria đưa vào sử dụng vaccine Men5CV sẽ giúp con người tiến gần hơn tới mục tiêu loại bỏ bệnh viêm màng não vào năm 2030.

Theo WHO, vaccine Men5CV cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước 5 chủng vi khuẩn viêm màng não mô cầu chính là A, C, W, Y và X chỉ trong một lần tiêm. Men5CV có khả năng bảo vệ rộng hơn so với các loại vaccine hiện hành đang được sử dụng ở phần lớn các nước châu Phi, vốn chỉ có hiệu quả chống lại chủng A. Trong năm 2023, số ca viêm màng não được báo cáo ở châu Phi tăng 50% và căn bệnh này có nguy cơ xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại khu vực cận Sahara, nơi được mệnh danh là “vành đai viêm màng não châu Phi”.

Là một trong 26 quốc gia ở châu Phi có tỷ lệ nhiễm bệnh viêm màng não cao, Nigeria đã được liên minh vaccine Gavi tài trợ chương trình tiêm chủng vaccine Men5CV diễn ra từ ngày 25 đến 28-3 trên toàn quốc. Bước đầu chương trình đã tiếp cận được hơn một triệu người từ 1-29 tuổi. Chương trình được tiến hành sau đợt bệnh viêm màng não bùng phát ở nước này khiến 153 người tử vong từ ngày 1-10-2023 đến ngày 11-3-2024.

GIA BẢO