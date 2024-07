Quốc Thiên, Hà Lê, Thanh Duy làm mới nhiều ca khúc; Đinh Tiến Đạt gây ấn tượng sau nhiều năm vắng bóng

Tập 2 "Anh trai Vượt ngàn chông gai 2024" choáng ngợp với 5 màn trình diễn nhóm, 22 màn cá nhân

Trong tập 2, nhóm Anh tài bí ẩn gây nhiều bất ngờ. S(TRONG) Trọng Hiếu thể hiện Rise Up, ca khúc mới được ra mắt của quán quân Vietnam Idol 2015. S.T Sơn Thạch khoe giọng hát và kỹ năng vũ đạo qua tiết mục Thật xa thật gần. Thanh Duy mang đến một làn gió mới khi làm mới ca khúc đặc biệt Tình anh bán chiếu theo phong cách nhạc điện tử. Neko Lê gây choáng vì có màn trình diễn xuất sắc kết hợp ảo thuật và rap qua ca khúc Yêu Em Dại Khờ.

Ở tiết mục nhóm, 5 thành viên nhóm Anh tài bí ẩn chọn làm mới ca khúc Người lạ ơi theo phong cách hiphop.

Vắng bóng thị trường giải trí nhiều năm, Đinh Tiến Đạt băn khoăn không nắm bắt được thị hiếu của khán giả nên khá lo lắng khi đồng đội giao phó trách nhiệm viết mới bài rap cho tiết mục nhóm cùng Binz, Rhymastic. Anh băn khoăn không biết phải thể hiện tiếng nói của chính mình hay khán giả đương thời. 4 thành viên quyết định đặt tên cho ca khúc mới là Cho nó ngầu.

Bước lên sân khấu trình diễn, nhóm Anh tài nham thạch mang đến các cảm xúc khác nhau với 4 tiết mục cá nhân và 1 tiết mục nhóm trong tổng thể màn trình diễn. Nếu Binz thể hiện màu sắc cá nhân mạnh mẽ qua Men Cry thì Rhymastic lựa chọn trình diễn bản ballad nhẹ nhàng tên Lặng. Đinh Tiến Đạt kết hợp rap và ca hát, thể hiện nỗi lòng qua bài hát Tặng anh cho cô ấy. Không kém cạnh, Hà Lê làm mới bài hát Quay lại giường đi em.

Tiết mục nhóm của các Anh tài nham thạch bất ngờ khi cả 4 thể hiện ấn tượng bản rap Cho nó ngầu. Đúng như tên gọi.

“10 năm rồi tôi không nghe nhạc và có những giai đoạn nghe cảm thấy rất mệt và không nghe được luôn. Khi nhận lời tham gia chương trình, tôi bắt đầu nghe lại nhạc của những bạn trẻ. Tôi học hỏi họ, tâm lý cởi mở hơn như được tưới mát bằng âm nhạc”, Đinh Tiến Đạt nói.

Đinh Tiến Đạt trình diễn cùng đồng đội

Trở lại sân khấu sau nhiều năm, Đăng Khôi và Phạm Khánh Hưng đều chọn thể hiện những bản hit đình đám một thời. Đây cũng là tinh thần chung nhóm Thanh xuân học đường mang đến.

Chung nhóm với 2 đàn anh, Quốc Thiên không kém cạnh khi hát lại những hit gắn liền với tên tuổi trong phần trình diễn cá nhân. Giọng hát của quán quân Vietnam Idol trầm ấm, tình cảm và còn gợi nhớ nhiều kỷ niệm qua mashup Hơn 1000 năm sau, Chia cách bình yên.

Cùng trong dòng hoài niệm là mashup Biết làm sao để quên em và Không cần phải hứa đâu em. Tiếp nối cảm xúc đó Đăng Khôi khiến khán giả bồi hồi và bất ngờ khi tự tin thể hiện vũ đạo qua mashup Cô bé mùa đông, Thương thương thương, yêu yêu yêu. Ca khúc nhóm của cả 3 mang đến vũ điệu rộn ràng như tinh thần đầy năng lượng của ca khúc Sóng tình.

Sở hình đội hình đa màu sắc và đa cá tính, nhóm Anh tài đa sắc phải giải bài toán khó cho việc tạo ra một tiết mục nhóm hài hòa. Nếu Duy Khánh mở màn bằng Think of You qua bản phối mới thì Tăng Phúc khoác màu áo mới khi vừa vũ đạo vừa ca hát với Đừng chờ anh nữa. Bùi Công Nam khiến khán giả khá bất ngờ khi tự tin diễn vũ đạo trên nền nhạc mới của ca khúc Chúa tể. HuyR gợi nhắc khán giả 9X về những kỷ niệm tình yêu qua loạt hit mashup Yêu anh em nhé, Cô gái M52, Anh thanh niên. Jun Phạm hát ca khúc Tân thời. Khi trình diễn nhóm, 5 nghệ sĩ trên trình diễn ca khúc Anh nhà ở đâu thế.

Nhóm Quý ông đa tình được chọn để kết màn concert của Anh trai vượt ngàn chông vì sự sâu lắng. Trương Thế Vinh, ca sĩ duy nhất của nhóm nhận trách nhiệm hỗ trợ đồng đội tập hát. Là vận động viên, Duy Nhất được các thành viên khác dành nhiều thời gian hỗ trợ. Cả nhóm tích cực mang đến ca khúc Phía sau một cô gái. Đặc biệt, Tiến Luật khiến khán giả trầm trồ khi thể hiện hit của Duy Mạnh - Tình em là đại dương. Tiến Luật, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát thể hiện các ca khúc tình cảm lần lượt Cánh hoa vụt mất, Từng yêu. Vì anh thương em (Vô cùng) là bài hát được Nguyễn Trần Duy Nhất chọn lựa để trình diễn.

Kết thúc 8 màn trình diễn nhóm bùng nổ, đa sắc màu và đong đầy cảm xúc, 33 anh tài cùng nhau mang đến màn livestage thăng hoa – Hỏa ca.

Các phần trình diễn trong tập 2

Tập 3 "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2024 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20 giờ trên VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube YeaH1 Show ngày 13-7.

TIỂU TÂN