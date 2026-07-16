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Báo Sài Gòn Giải Phóng: Mời đặt mua báo quý 3/2026

Báo Sài Gòn Giải Phóng: Mời đặt mua báo quý 3/2026

Báo Sài Gòn Giải Phóng chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã chọn đọc và đặt mua báo dài hạn trong thời gian qua. Chúng tôi trân trọng kính mời quý bạn đọc tiếp tục đặt mua báo dài hạn quý 3 năm 2026 với nhiều chính sách ưu đãi.

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MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

* Tại TPHCM: 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM.

ĐT: (028)22111269 - 38334185 - 0986450450.

Vào đường link: https://www.sggp.org.vn/dat-bao.html hoặc quét mã QR để đặt mua báo dài hạn.

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* Tại Hà Nội: 58-60 Lê Văn Hưu, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

ĐT: (024) 39433933

* Tại Đà Nẵng: 161 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

ĐT: (0236) 3826934

* Tại Đà Lạt: 5 Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: (0263) 3531279

* Tại Cần Thơ: 79 Quang Trung, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3821136

* Tại Đồng Nai: C2 Phan Chu Trinh, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3847133

* Hệ thống bưu điện: liên hệ bưu điện, bưu cục các tỉnh/thành phố trong cả nước. Hoặc điện thoại: 1900545481; (024) 38254119

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