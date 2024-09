Quy định về kích thước cá ngừ theo Nghị định 37/2024/NĐ-CP: Ngư dân thủ phủ cá ngừ gặp khó

Theo phản ánh, giá cá rớt thảm là do vướng phải quy định mới về kích thước của các loài cá ngừ theo Nghị định 37/2024/NĐ-CP (Nghị định 37).

Ngư dân lo nằm bờ

Vừa hoàn thành chuyến biển 20 ngày ở quần đảo Trường Sa trở về cảng cá Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), ngư dân Nguyễn Nhơn (56 tuổi, chủ tàu cá QNg 94042 TS, ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) liền than: “Chưa bao giờ giá cá ngừ sọc dưa (thuộc loài cá ngừ vằn) đang ở đỉnh điểm từ 30.000 đồng/kg lại rớt xuống còn 19.000 đồng/kg và còn rớt giá tiếp. Tàu tôi hành nghề lưới vây chuyên đánh bắt cá ngừ sọc dưa, mỗi lần ra khơi chi phí 140 triệu đồng, với 13 lao động. Giờ giá cá rớt như vầy phần lớn ngư dân rất lo, không dám vươn khơi”.

Tàu cá của ông Nguyễn Văn Sừ (ở phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) có 14 lao động, là con tàu hiếm hoi vừa trúng mẻ cá 30 tấn, chủ yếu là cá ngừ sọc dưa, nhưng bán ra chỉ còn được nửa giá so với trước nên các ngư dân vô cùng thất vọng. Nếu với giá thu mua trước đó, 30 tấn cá của ông Sừ sẽ thu về 900 triệu đồng thì bây giờ chỉ thu dưới 400 triệu đồng.

Ngược ra thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) - nơi có 2.300 tàu cá xa bờ chuyên khai thác cá ngừ, đang rơi vào tình thế lao đao vì cá ngừ rớt giá. Ngư dân Vũ Thành Hoàng (phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn) sở hữu 5 tàu khai thác cá ngừ tổng công suất 3.000CV, với 71 lao động biển đang khóc ròng vì giá hải sản rớt thê thảm, các doanh nghiệp dọa sẽ không nhập hàng.

“Ở đây, nhiều tàu lỗ từ 100-200 triệu đồng/chuyến biển, đa số ngư dân đang cầm cự chứ đánh bắt không có lãi. Riêng, đội tàu của tôi mỗi lần ra khơi tốn chi phí trên 1 tỷ đồng, nếu cứ đà này thì phá sản mất”, anh Hoàng lo lắng.

Sớm điều chỉnh quy định

Vừa qua, Hiệp hội Thủy sản Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ NN-PTNT, Văn phòng Chính phủ kiến nghị gỡ khó giúp các ngư dân, doanh nghiệp và hiệp hội cá ngừ.

Văn bản nêu, quá trình triển khai thực hiện Nghị định 37/2024/NĐ-CP ngày 4-4-2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2019/NĐ-CP (ngày 8-3-2019) quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Thủy sản, các doanh nghiệp chế biến đồ hộp cá ngừ gặp rất nhiều khó khăn với quy định về kích thước, chiều dài tối thiểu đối với cá ngừ vằn (tên khoa học là Katsuwwonus pelamis) là 500mm (50cm), tại Phụ lục V của Nghị định 37.

Quy định để chặn tận diệt nguồn lợi

Trả lời PV Báo SGGP, ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) thông tin, qua khảo sát, nguồn lợi thủy sản nước ta suy giảm báo động, từ 5,07 triệu tấn (2000-2005) giảm còn 3,95 triệu tấn (2016-2020), giảm 22,1%.

Nguyên nhân chính do cường lực khai thác quá mức, đặc biệt là khai thác xâm hại thủy sản con non. Vì vậy, nếu không kịp thời ngăn chặn, hạn chế khai thác xâm hại con non thì vài năm nữa, chúng ta sẽ không còn cá, cạn kiệt nguồn lợi.

Ông Hùng cũng đưa ra các cơ sở khoa học về quy định kích thước tối thiểu hải sản được phép khai thác, nêu rõ nhiều tổ chức và các nước khác cũng đang áp dụng.

Ngoài ra, Nghị định 37 cũng cho phép tỷ lệ trộn lẫn các đối tượng cá có kích thước nhỏ hơn quy định không quá 15% để thuận tiện áp dụng vào thực tiễn…

Về hướng giải quyết, ông Lê Trần Nguyên Hùng cho biết, tới đây, đơn vị sẽ tổ chức họp với cơ quan nghiên cứu, quản lý và Hiệp hội chế biến, xuất khẩu thủy sản cùng các doanh nghiệp, ngư dân trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến các bên để đề xuất với Bộ NN-PTNT, Thủ tướng nhằm vừa đảm bảo phục hồi nguồn lợi cá ngừ bền vững, qua đó nâng hiệu quả chuyến biển của ngư dân vừa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, quy định của quốc tế và hội nhập.

VĂN PHÚC