Quyết định mới của EU

Ảnh minh họa: dw.com

Quyết định này chỉ cho phép nhập khẩu các sản phẩm biến đổi gene vào Liên minh châu Âu (EU) để sử dụng trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, chứ không cho phép trồng trọt tại các nước thành viên.

Trước đó, các quốc gia thành viên EU không đạt được đồng thuận trong các cuộc bỏ phiếu tại Ủy ban thường trực và Ủy ban kháng cáo. Người tiêu dùng châu Âu hiện có những quan điểm khác nhau về các công nghệ lai tạo mới. Những người chưa bao giờ phải đối mặt với khủng hoảng lương thực có thể không đánh giá đủ những thách thức dân số tăng.

Hay những người có nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào có thể không phải cân nhắc đến cách sản xuất thực phẩm hoặc hạ thấp những thách thức mà nông dân EU đang phải đối mặt. Chưa kể, câu hỏi về tính an toàn và đạo đức của các loại thực phẩm công nghệ sinh học mới này khiến người tiêu dùng miễn cưỡng chấp nhận chúng. Do đó, theo giới quan sát, quan điểm trái chiều của châu Âu về cây trồng công nghệ sinh học cũng có thể cản trở việc áp dụng chúng ở các quốc gia.

Trong một bức thư ngỏ vào tháng 11-2023, hơn 70 nhà khoa học và học giả đã bày tỏ mối quan ngại về nỗ lực thông qua quyết định này mà không có đủ thời lượng tranh luận công khai.

Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đã tiến hành một quá trình đánh giá kỹ lưỡng và toàn diện, đảm bảo rằng các sản phẩm này an toàn cho sức khỏe con người, động vật và môi trường. Giới chức EC cam kết theo dõi tiến bộ liên tục của công nghệ sinh học hiện đại để xem xét cách EU có thể hưởng lợi từ đổi mới trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp, trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn cao.

HẠNH CHI