Quyết liệt hành động, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội

Kiên định mục tiêu để phấn đấu

PHÓNG VIÊN: Nhìn lại một năm 2023 đầy khó khăn, đồng chí tâm đắc nhất điều gì trong việc điều hành và triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TPHCM?

* Đồng chí PHAN VĂN MÃI: Năm 2023, trước tình hình khó khăn chung của thế giới và cả nước, thành phố chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn. Trong bối cảnh đó, kinh tế - xã hội thành phố dù chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng tôi đánh giá đó là kết quả rất đáng trân trọng.

Chúng ta đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp cũng như các dự án tồn đọng lâu năm. Chúng ta cũng đã khởi công, hoàn thành được nhiều dự án quan trọng và chuẩn bị những nền tảng rất cơ bản - như triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98) và những nền tảng khác để đảm bảo cho sự tăng trưởng và phát triển về sau. Những kết quả trên từ nỗ lực của cả hệ thống chính trị - xã hội, sự đồng lòng, chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân.

* Năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục khó khăn, việc thành phố giữ mục tiêu tăng trưởng từ 7,5%-8% liệu có quá sức không, thưa đồng chí?

* Có thể thấy trước rằng những khó khăn, thách thức của năm 2023 sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2024. Tuy nhiên, thành phố vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng từ 7,5%-8%. Phải nói đây là một chỉ tiêu rất cao và rất thách thức. Tuy nhiên, cơ sở chính trị là Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đều xác định tăng trưởng của thành phố hàng năm phải từ 8% trở lên. Chúng ta đặt ra mục tiêu cao cũng là để tự thách thức mình và phấn đấu hoàn thành.

Quá trình chuẩn bị, chúng tôi cũng phân tích có 3 kịch bản tăng trưởng: Nếu tình hình bất lợi thì khả năng tăng trưởng chỉ từ 5,62%-6,39%; kịch bản trung bình là có thể tăng trưởng từ 6,29%-7,5%; còn thuận lợi thì chúng ta có thể đạt 7,13%-7,95%. Như vậy, kịch bản chúng ta đặt ra 7,5%-8% là kịch bản thuận lợi. Chúng tôi cũng xác định phải có những giải pháp đột phá kết hợp với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98.

* Năm 2024, TPHCM sẽ tiếp tục đà phát triển với Nghị quyết 98 ra sao?

* Năm 2024, TPHCM xác định chủ đề năm về kinh tế - xã hội là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”. Đây sẽ là 2 nhiệm vụ trọng tâm được triển khai quyết liệt trên toàn thành phố để đem lại những kết quả rõ nét. Vì vậy, thành phố sẽ tập trung tham mưu để Trung ương ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn. Song song đó, tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”.

Thành phố cũng tập trung triển khai các nghị quyết về thực hiện Nghị quyết 98 đã được HĐND TPHCM thông qua, ví dụ như các dự án BOT, BT về giao thông, dự án PPP trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, các chương trình hỗ trợ lãi suất kích cầu đầu tư… Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy TPHCM phát triển nhanh, bền vững.

* Cụ thể là những trọng tâm nào sẽ ưu tiên, thưa đồng chí?

* Nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 98 trong năm 2024 là rất nhiều, nhưng chúng tôi cũng xác định tập trung một số dự án lớn, công trình cụ thể để phối hợp triển khai. Ví dụ, chúng ta huy động nguồn lực triển khai hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, hay Trung tâm Tài chính quốc tế, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây là 3 việc cụ thể mà TPHCM cố gắng để có chủ trương từ Bộ Chính trị, khung pháp lý của Quốc hội trong năm 2024, làm nền tảng triển khai cho những năm tiếp theo.

Riêng với nhóm các công việc có tính chất về mặt thể chế, thành phố sẽ tập trung mạnh cho việc hoàn thiện Đề án “Xây dựng nền công vụ TPHCM hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024-2030”. Về chuyển đổi số, TPHCM đã xác định sẽ tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm và phấn đấu đạt 1 chỉ tiêu. Đó là triển khai, vận hành nền tảng số hóa, lưu trữ và khai thác dữ liệu; phát triển, khai thác hiệu quả hệ thống quản trị thực thi trên nền tảng số.

Thành phố cũng sẽ triển khai ứng dụng di động giao tiếp thống nhất người dân và chính quyền; triển khai, vận hành hệ thống thông tin quản lý đất đai và hệ thống thông tin quản lý cấp phép xây dựng thống nhất trên toàn thành phố. Chúng ta cũng thành lập Trung tâm Chuyển đổi số thành phố; xây dựng đề án Nâng cao năng lực chuyển đổi số chính quyền cấp cơ sở.

Trong khó khăn nhưng không nản chí

* Năm 2023, TPHCM đã rất nỗ lực nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa được như mong muốn. Trước con số cần giải ngân hơn 79.000 tỷ đồng trong năm 2024, giải pháp của thành phố là gì?

* Chúng tôi đã phân tích những hạn chế để tập trung khắc phục trong năm 2024, đó là sự đồng bộ và hiệu quả phối hợp giữa sở, ngành, địa phương trong giải quyết các vấn đề. UBND TPHCM sẽ rà soát quy trình phối hợp, xác định rõ trách nhiệm và giám sát tiến độ, cũng như xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, nhất là người đứng đầu.

UBND TPHCM đã ban hành quy chế làm việc của UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, có hiệu lực từ hôm nay (1-1-2024). Trong đó quy định rõ trách nhiệm, các vấn đề có liên quan đến công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành thành phố với nhau và với chính quyền địa phương.

Một việc rất quan trọng khác trong năm 2024 sẽ tập trung làm là tiếp tục rà soát để phân cấp, ủy quyền mạnh hơn cho TP Thủ Đức và quận, huyện, với tinh thần tạo sự chủ động cho các địa phương cũng như phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Việc này trong năm 2023 đã thực hiện, như ủy quyền cho chủ tịch UBND quận và TP Thủ Đức quyết định đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư với các dự án đầu tư công nhóm C. Năm 2024, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo sự chủ động cho địa phương trong việc triển khai các dự án đầu tư công. Từ đó đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

* Liệu khối lượng công việc này có quá sức với TPHCM không?

* Đúng là năm 2024, khối lượng công việc của thành phố sẽ rất lớn, cộng với tác động của tình hình thế giới dự báo sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức với chúng ta. Nhưng không vì khó khăn mà chúng ta nản chí, thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực, vận dụng linh hoạt Nghị quyết 98, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo điều kiện để cán bộ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu.

Tôi tin tưởng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chủ động quyết liệt của từng cán bộ, công chức, viên chức, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, kiều bào, chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Để từ đó xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tất cả vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Năm 2024, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chăm lo an sinh xã hội. Trong đó, bố trí 708 tỷ đồng cho chương trình kích cầu đầu tư; bố trí 998 tỷ đồng vốn đầu tư công thực hiện cho vay hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm; chi khoảng 1.847 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2023-2024; hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ và có chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn…