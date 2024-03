Rà soát, bố trí nền tái định cư hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dự án ở quận Bình Tân

Chiều 7-3, đoàn công tác của UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND quận Bình Tân về triển khai nhiệm vụ năm 2024 và giải quyết kiến nghị của quận.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt kiến nghị Sở TN-MT TPHCM xem xét, tham mưu UBND TPHCM chấp thuận chủ trương trình duyệt lại phương án hệ số điều chỉnh giá đất của 2 dự án xây dựng mới Trường THCS Tôn Đức Thắng và TH Trần Nhân Tông để triển khai các thủ tục pháp lý bồi thường và đảm bảo quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng tại dự án.

Bên cạnh đó, đề nghị Sở TN-MT TPHCM chấp thuận chủ trương hoán đổi vị trí 6 nền tái định cư tại khu tái định cư An Lạc; chấp thuận cho UBND quận thực hiện phê duyệt lại đơn giá bán nền tái định cư để bố trí cho hộ dân bị ảnh hưởng của dự án xây dựng mới Trường TH Trần Tế Xương đã được phê duyệt đơn giá bán nền tái định cư tại khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng (phường An Lạc, quận Bình Tân).

Về đề xuất bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, UBND quận kiến nghị Sở KH-ĐT TPHCM xem xét, đề xuất bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 đối với 28 dự án gồm: 19 công trình giao thông, 1 công viên, 1 hồ bơi và 7 trường học, với tổng mức đầu tư hơn 8.682 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2025 thực hiện hơn 1.159 tỷ đồng.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị quận Bình Tân chủ động phối hợp các sở, ngành TPHCM hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số; triển khai thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính.

Cùng với đó, quận tiếp tục đổi mới, củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyển đổi số trong tình hình mới.

Quận Bình Tân cần tiếp tục chủ động phối hợp rà soát, cân đối các chỉ tiêu quy hoạch đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai trong các dự án nhà ở và các khu đất quy hoạch công cộng chưa có kế hoạch sử dụng đất; nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, trật tự lòng, lề đường, vỉa hè.

Đối với các kiến nghị của quận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp UBND quận rà soát, bố trí nền tái định cư hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dự án.

Năm 2024, UBND quận Bình Tân đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 14% đến 15%; thu ngân sách nhà nước tăng từ 7% đến 8% so với chỉ tiêu pháp lệnh; tổng mức đầu tư toàn xã hội 23.000 tỷ đồng; phấn đấu đầu tư, đưa vào sử dụng 1ha công viên...

Trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 17.953 tỷ đồng, đạt 14,09% so với kế hoạch, tăng 7,3% so với cùng kỳ; có 1.393 đơn vị đầu tư mới, tăng 39,72% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký hơn 2.465 tỷ đồng, tăng 36,19% so với cùng kỳ. Tổng số đơn vị đang hoạt động trên địa bàn quận 59.707 đơn vị, trong đó 28.358 doanh nghiệp và 31.349 hộ kinh doanh.