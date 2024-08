Rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong sắp xếp khu phố, ấp

Ngày 27-8, đoàn giám sát Thường trực HĐND TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã giám sát về việc thực hiện thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên các khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố đối với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an TPHCM, Bộ Tư Lệnh TPHCM.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại buổi giám sát

Theo Sở Nội vụ TPHCM, qua thống kê, hiện có 64.309 người tham gia hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trên địa bàn Thành phố. TPHCM dự kiến chi hơn 43 tỷ đồng cho hoạt động tri ân lực lượng này, nhưng vướng Luật Đấu thầu nên kéo dài thời gian thực hiện.

Quang cảnh buổi giám sát

Trong khi đó, Công an TPHCM cho biết, đến nay công an các xã đã tham mưu UBND cùng cấp tiếp nhận 8.334 thành viên tổ bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, tổ dân phòng để tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở.

Đồng thời, tổ chức tuyển mới công dân tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục. Thống kê đến hiện tại, công an các xã đã làm hồ sơ và đang làm thủ tục cho 3.452 trường hợp…

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đề nghị Sở Nội vụ tập trung rà soát lại các khó khăn vướng mắc của địa phương trong việc sắp xếp khu phố, ấp. Đồng thời tham mưu tổ chức hội nghị tri ân khen thưởng hết sức chu đáo, không để sót bất cứ trường hợp nào.

Sở cũng cần rà soát, vận dụng chính sách đúng quy định để nâng mức hỗ trợ, phụ cấp cho người làm việc ở khu phố, ấp trong thời gian lâu dài. Cùng với đó là theo dõi, đôn đốc để đảm bảo đúng tiến độ về chế độ chính sách, tập huấn, bố trí nơi sinh hoạt về chủ trương sắp xếp khu phố, ấp. Đồng thời, chuẩn bị nhân sự để thực hiện bầu trưởng khu phố mới đảm bảo tiến độ và đúng quy định.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị cần sớm bổ sung đối với những nơi còn thiếu. Trong đó, Công an TPHCM cũng cần phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho công an các xã.

CHÍ THẠCH