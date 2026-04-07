Tiểu sử tóm tắt của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIV

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

- Bí thư Đảng ủy (từ tháng 1-2025), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (từ tháng 8-2024)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XVI

● Tháng 10-1988 - 10-1990:

Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

● Tháng 11-1990 - 2-1993:

Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình (trước đây).

● Tháng 3-1993 - 8-1995:

Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình (trước đây).

● Tháng 9-1995 - 2-2001:

Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình (trước đây).

● Tháng 3-2001 - 9-2005:

Kiểm sát viên trung cấp, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

● Tháng 9-2005 - 9-2007:

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

● Tháng 10-2007 - 2-2011:

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

● Tháng 3-2011 - 5-2013:

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đảng ủy viên, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

● Tháng 6-2013 - 5-2015:

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình (trước đây).

● Tháng 6-2015 - 4-2017:

Kiểm sát viên cao cấp (chuyển xếp theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014), Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

● Tháng 5-2017 - 4-9-2018:

Kiểm sát viên cao cấp, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

● Ngày 5-9-2018 - 4-2020:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

● Tháng 5-2020 - 8-2024:

Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

● Ngày 26-8-2024:

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

● Tháng 2-2025:

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

● Ngày 23-6-2025:

Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 7-4-2026:

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2026-2031.

