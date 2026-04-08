Tiểu sử tóm tắt của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ 1-2025)

- Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài Chính

- Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội: Khóa XV (từ 2-2025)

● Tháng 12-1996 - 12-2000:

Cán bộ Phòng Kinh doanh đối ngoại, Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình.

● Tháng 1-2001 - 5-2003:

Thư ký Tổng Giám đốc, Văn phòng Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

● Tháng 6-2003 - 2-2006:

Phó Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

● Tháng 3-2006 - 8-2008:

Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

● Tháng 9-2008 - 12-2009:

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

● Tháng 1-2010 - 7-2010:

Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.

● Tháng 7-2010 - 8-2010:

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.

● Tháng 8-2010 - 5-2011:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh thành phố Hà Nội.

● Tháng 6-2011 - 11-2011:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ-Ủy viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

● Tháng 12-2011 - 5-2013:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ-Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

● Tháng 5-2013 - 4-2014:

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

● Tháng 4-2014 - 5-2014:

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

● Tháng 5-2014 - 9-2014:

Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

● Tháng 9-2014 - 1-2016:

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

● Tháng 1-2016 - 7-2018:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7-2016), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

● Tháng 7-2018 - 7-2019:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

● Tháng 7-2019 - 10-2020:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.

● Tháng 10-2020 - 10-2022:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII (1-2021), Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XIV (từ 12-2020), XV (đến 8-2024); Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV.

● Tháng 10-2022 - 11-2024:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

● Ngày 28-11-2024:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

● Tháng 1-2025:

Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

● Tháng 2-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

● Tháng 3-2025:

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 572/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

● Ngày 21-8-2025:

Tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Bộ Tài chính, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 8-4-2026:

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

SGGPO