Tiểu sử tóm tắt của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

- Bí thư Thành ủy Hải Phòng (từ tháng 1-2023)

- Đại biểu Quốc hội khóa XV

● Tháng 9-1994 - 12-2009:

Giảng viên, Bí thư Đoàn, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

● Tháng 1-2010 - 4-2013:

Chuyên viên rồi Chuyên viên chính, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng-Phó trưởng Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng-Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

● Tháng 5-2013 - 8-2014:

Chuyên viên cao cấp, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

● Tháng 9-2014 - 2-2015:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

● Tháng 2-2015 - 1-2016:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

● Tháng 1-2016 - 6-2016:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

● Tháng 6-2016 - 3-2018:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

● Tháng 3-2018 - 5-2018:

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

● Tháng 5-2018 - 8-2020:

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

● Tháng 8-2020 - 11-2020:

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

● Tháng 11-2020 - 1-2021:

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

● Tháng 2-2021 - 5-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

● Tháng 6-2021 - 1-2023:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7-2021).

● Tháng 1-2023 - 2-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng (từ 10-2023); Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● Tháng 2-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● Ngày 1-7-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới), Đại biểu Quốc hội khóa XV; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng (mới) theo Nghị quyết số 1700/ NQ-UBTVQH 15.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 8-4-2026:

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

