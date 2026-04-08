Chính trị

Nhân sự

Tiểu sử tóm tắt của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

SGGPO

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

- Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 10-2025), Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

- ĐBQH: Khóa XII

● Năm 2009:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2011.

● Tháng 6-2011:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016.

● Ngày 14-11-2014:

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

● Ngày 21-11-2014:

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

● Tháng 10-2015:

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

● Ngày 24-6-2016:

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

● Ngày 15-10-2020:

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

● Ngày 6-12-2020 - 6-2025:

Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

● Ngày 30-1-2021:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

● Ngày 1-7-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

● Ngày 25-10-2025:

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 8-4-2026:

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

SGGPO

Từ khóa

Tiểu sử tóm tắt của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng Hồ Quốc Dũng

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn