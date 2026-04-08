Tiểu sử tóm tắt của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

- Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 10-2025), Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

- ĐBQH: Khóa XII

● Năm 2009:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2011.

● Tháng 6-2011:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016.

● Ngày 14-11-2014:

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

● Ngày 21-11-2014:

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

● Tháng 10-2015:

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

● Ngày 24-6-2016:

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

● Ngày 15-10-2020:

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

● Ngày 6-12-2020 - 6-2025:

Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

● Ngày 30-1-2021:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

● Ngày 1-7-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

● Ngày 25-10-2025:

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 8-4-2026:

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

