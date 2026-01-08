Rộn ràng ngày mới bên sông Sài Gòn

Việc rèn luyện dưới nắng sớm, cùng bầu không khí trong lành bên sông Sài Gòn rất tốt cho sức khỏe.

Mỗi buổi sáng sớm bên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thủ Dầu Một (TPHCM) luôn rộn rã những giai điệu sôi động, tươi vui cùng bước chân uyển chuyển của các thành viên CLB Zumba Line Dance.

Clip: Rộn rã những giai điệu sôi động, tươi vui

Cô Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ nhiệm CLB Zumba Line Dance cho biết, CLB thành lập từ năm 2023, hiện có hơn 30 thành viên nữ, đa số các chị em là cán bộ, công nhân viên chức đã nghỉ hưu.

Các thành viên CLB Zumba Dance Line Thủ Dầu Một thể hiện điệu nhảy tại công viên Bạch Đằng

Các bài tập thông qua các điệu nhảy với nền nhạc tạo không khí vui tươi, thư giãn.

Việc rèn luyện dưới nắng sớm, cùng bầu không khí trong lành bên sông Sài Gòn rất tốt cho sức khỏe.

Các điệu nhảy của CLB Zumba không chỉ làm cho không khí sinh hoạt thêm vui tươi mà còn là rèn luyện sức khỏe, nhất là giữa bầu không khí trong lành, mát mẻ bên sông, rất tốt cho những người cao tuổi. Nhờ vậy, các bà các chị như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho một ngày mới.

DUY KHANG