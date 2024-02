Rộn ràng sắm tết từ sáng sớm đến đêm khuya

Thơm đầu rồng, trái cây cúng... hút hàng

Từ sáng sớm 8-2 (ngày 29 tháng Chạp), người dân đã tấp nập đổ về mua sắm tại các cửa hàng, siêu thị ở TPHCM... Trong đó, mặt hàng trái cây chưng tết như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, thơm đầu rồng, phật thủ... rất hút khách.

Ghi nhận tại một số cửa hàng, siêu thị, giá dừa loại thường từ 15.000 - 16.000 đồng/trái, mãng cầu xiêm 80.000 - 86.000 đồng/kg, phật thủ từ 65.000 - 75.000 đồng/trái, đu đủ vàng chưng khoảng 22.000 đồng/kg, dừa xiêm từ 26.000 - 27.000 đồng/trái, thơm đầu rồng từ 45.000 - 55.000 đồng/trái, trái sung từ 60.000 - 62.000 đồng/kg...

Khách chọn mua thơm đầu rồng (khóm long phụng) tại siêu thị

Ở thời điểm hiện tại, phần lớn các siêu thị đều kéo dài thời gian mở bán, nên người dân mua sắm khá thuận lợi.

Cụ thể, hệ thống siêu thị GO!, Big C chỉ đóng cửa duy nhất ngày mùng 1 và mở cửa hoạt động trở lại bình thường từ ngày mùng 2 Tết. Những ngày này, hệ thống siêu thị sẽ mở cửa từ 7 giờ - 23 giờ; ngày 30 tháng Chạp mở cửa tới 12 giờ, hoặc 14 giờ tùy siêu thị.

Khách chọn mua đào tết tại siêu thị GO! An Lạc, quận Bình Tân

Tương tự, từ nay đến 30 tháp Chạp, siêu thị MM Mega Market mở cửa từ 6 giờ đến 22 giờ, riêng một số siêu thị MM Mega Market tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng mở cửa đến 24 giờ ngày 30 tháng Chạp phục vụ người dân sắm tết.

Khách mua hoa tươi các loại trong siêu thị

Hệ thống Saigon Co.op (sở hữu Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food…) tăng giờ hoạt động trên hệ thống từ 6 giờ đến 22 giờ; tập trung các nguồn lực để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm từ 9 giờ đến 11 giờ và 16 giờ đến 20 giờ. Sáng mùng 2 Tết, một số siêu thị mở cửa trở lại; mùng 6 Tết toàn hệ thống các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food hoạt động bình thường...

Hàng hóa bày bán tết tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Bà Lê Thị Năm, 70 tuổi, khách mua hàng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12) cho biết, đồ chưng tết tại đây khá phong phú, dễ mua. "Vài ngày nay, siêu thị mở cửa sớm, đóng cửa trễ nên thiếu gì tôi có thể tạt vào mua như đi chợ vậy, khá tiện lợi", bà Năm nói.

Xuyên đêm chọn mua hoa tết

Rảo một vòng quanh các chợ hoa tết tại công viên Gia Định (quận Gò Vấp), Tao Đàn, 23 tháng 9 (quận 1), Lê Thị Riêng (quận 10), chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ (quận 10)... số lượng khách mua hoa kiểng từ chiều tối đến đêm khuya đông nghẹt...

Hồ hởi khoe với người thân qua điện thoại về cây mai sai trĩu nụ, trên thân điểm xuyết một số cánh hoa vàng tươi vừa mua tại công viên Lê Thị Riêng, anh Lê Quốc Hào, ngụ tại Tân Bình cho hay: "Giá 3,2 triệu đồng/cây, đã bao gồm phí vận chuyển đến tận nhà, trong khi các năm trước giá gốc này phải hơn 4 triệu đồng. Tôi còn được tặng thêm một cây mai để bàn nhỏ xíu, cao hơn một gang tay người lớn...".

Anh Nguyễn Văn Tín, ngụ tại Trường Sơn (quận 10), vào chiều tối thời tiết mát mẻ, nên nhiều người cùng gia đình có thể dễ dàng đưa nhau đi ngắm hoa và chọn mua hoa kiểng...

Chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ nhộn nhịp khách mua hàng đêm. Ảnh: NGỌC ANH

Tại chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ, người dân vẫn đổ về mua sắm, dạo chơi... từ đêm đến rạng sáng. Do đặc thù những ngày giáp tết mua sắm tấp nập nên nhiều cửa hàng phải tuyển thêm nhân viên bán hàng...

Năm nay giá hoa khá mềm, rẻ hơn 20%-40% so với các năm trước, người bán cũng hạn chế nói thách, "hét giá" để ra hàng nhanh, về nghỉ tết sớm. Hoa có giá từ 70.000 - 100.000 đồng/bó, đào phai từ 190.000 - 210.000 đồng/cành; đào Nhật nhập từ Trung Quốc có giá khoảng 200.000 đồng/cành, có thể chơi được cả tháng; nụ tầm xuân 65.000 - 80.000 đồng/bó...

Nhộn nhịp chở hoa về nhà. Ảnh: NGỌC ANH

Theo các tiểu thương, năm nay hoa kiểng đẹp về nhiều, giá rẻ, khách mua vài ngày nay có tăng so với tuần trước, nhưng trị giá đơn hàng vẫn thấp so với các năm trước... "Chỉ còn bán hôm nay và ngày mai 30 tháng Chạp là chúng tôi nghỉ tết, khoảng mùng 3 Tết bán trở lại. Do đó, người nào cũng tranh thủ vừa bán, vừa khuyến mãi thêm...", anh Nhật, một chủ sạp hoa tươi cho hay.

THI HỒNG