Sắc màu thành phố mang tên Bác

Những bức tường “biết nói”

Ngày khánh thành công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp mang tên “Lá chắn bình yên” nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC), 23 năm Ngày toàn dân PCCC để lại trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCCC nhiều cảm xúc. Bức bích họa với tổng diện tích 320m2 thể hiện cảnh sắc đất nước và hình ảnh tập luyện của người chiến sĩ PCCC, là minh chứng cho tinh thần chiến đấu bền bỉ, cống hiến bằng máu xương và nước mắt của các anh cho đất nước, cho nhân dân.

Người dân thích thú chụp hình trước công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (quận 1, TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH

Là một trong những tác giả của công trình bích họa, Thượng úy Trương Đức Trung, đoàn viên Ban Thanh niên, Công an TPHCM, bày tỏ mong muốn, bức bích họa có thể nuôi dưỡng tình yêu quê hương và vun bồi lòng tự hào về lực lượng PCCC - cứu nạn, cứu hộ Việt Nam anh hùng, kiên cường, vì nước quên thân vì dân phục vụ. TPHCM hiện đã có 17 công trình bích họa mang đầy ý nghĩa nhân văn như thế. Những bức bích họa về vẻ đẹp của biển, đảo, cánh đồng lúa, hình ảnh con người Việt Nam cần cù, yêu nước… đang từng ngày góp phần để thành phố tươi đẹp hơn. Những bức tranh ấy đã thay đổi không chỉ bộ mặt của thành phố mà còn là cách người dân nhìn nhận về vẻ đẹp của chính nơi mình sống.

Chúng tôi gặp chị Trần Thụy Kim Anh (sinh năm 1996, ngụ quận 4) duyên dáng trong tà áo dài, bó sen hồng cùng chiếc nón lá vương mùi nắng. Gần 10 năm gắn bó với TPHCM, từ ngày còn là cô sinh viên ở vùng quê nghèo vào học tập, chị đã yêu và coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình. “Tôi quyết định chụp một bộ ảnh ở TPHCM để lưu giữ thanh xuân 10 năm của mình ở đây. Ngoài những nơi quen thuộc như Hội trường Thống Nhất, chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố…, tôi chọn chụp ở một số địa điểm có tranh bích họa. Đó là bức bích họa có hình ảnh ngôi nhà của gia đình Bác Hồ kính yêu tại Nghệ An, chùa Cầu Hội An quê tôi, hình ảnh biển, đảo Việt Nam cùng đàn bồ câu trắng - đó là nơi cha tôi, một người lính hải quân đã cống hiến cả đời”, chị Kim Anh xúc động chia sẻ.

Cách làm đi vào cuộc sống

Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành và người dân thành phố biến những “điểm nóng” về an ninh trật tự thành những không gian tươi sáng, rực rỡ, đầy màu sắc. Hoạt động trên xuất phát từ tình hình tội phạm “tín dụng đen”, quảng cáo rao vặt gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đô thị.

Đoàn Thanh niên Công an TPHCM đã phát động tổ chức các Ngày tình nguyện, Chủ nhật xanh, đồng loạt ra quân tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, tổ chức gỡ bỏ các biển quảng cáo liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” được treo, dán trái phép tại các chợ, bến xe, nhà ga, các công trình công cộng, các tuyến đường trung tâm thành phố…

Phong trào trở nên lớn mạnh hơn khi có sự nhập cuộc của Thành đoàn, các sở, ngành, Trường Đại học Mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc và nhiều cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội. Sau khi bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền, tuổi trẻ Công an TPHCM và các đơn vị phối hợp tiến hành sơn vẽ lên các bức tường bên lề đường phố các bức tranh bích họa phong cảnh, biển, đảo, quê hương, đất nước, con người với chủ đề Việt Nam tươi đẹp.

Các bức tranh đã thực sự tạo điểm nhấn trong mỹ quan đô thị, là một sản phẩm hữu hiệu để quảng bá du lịch nước nhà, cũng là để phố phường khoác lên màu áo mới nhiều màu sắc hơn, lộng lẫy hơn trong lòng du khách bốn phương. Đây cũng là hành trình mà các chiến sĩ công an trẻ của TPHCM đang thực hiện trên con đường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chứng kiến người dân thích thú khi những bức tường, trụ điện loang lổ, chằng chịt vết dán quảng cáo “tín dụng đen”, hút hầm cầu, khoan cắt bê tông, rao vặt sai quy định… nay bừng sáng bởi những mảng không gian đầy màu sắc; hay trên các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ chia sẻ những hình ảnh “check-in” tại các công trình bích họa và bày tỏ niềm tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước, các cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM rất vui mừng. Những chiến sĩ công an trẻ học Bác bằng chính sự tận tâm và trách nhiệm trong công việc của mình.

Đại úy Đặng Văn Thắng, Phó trưởng Ban Thanh niên, Công an TPHCM, chia sẻ: “Chỉ khi làm những điều tốt đẹp, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, chúng ta mới thực sự xứng đáng với lời dạy của Bác: “Vì nhân dân phục vụ”. Học Bác không chỉ là học từ những lời nói lớn lao, mà là học từ những hành động giản dị nhưng đầy nghĩa tình, từ những việc làm cụ thể, thiết thực”.

Công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” là một biểu tượng cho ý chí quyết tâm cao trong công tác chuyển hóa địa bàn, khu vực, tuyến đường phức tạp về an ninh, trật tự, phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Năm 2024, công trình “Tuổi trẻ Công an xung kích tham gia phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn TPHCM”, trong đó có nội dung thực hiện chuỗi bích họa “Việt Nam tươi đẹp”, đã xuất sắc đoạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn. Đến nay, TPHCM đã tổ chức 12 lượt ra quân toàn thành phố, trên 6.200 lượt ra quân cấp xã, 1.250 lượt ra quân cấp huyện, 421.000 lượt người tham gia, bóc gỡ 3,8 triệu sản phẩm quảng cáo sai quy định; đồng thời sơn vẽ 17 công trình bích họa chất lượng cao, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

THU HOÀI - CHÍ THẠCH