Sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đông hành khách

Lực lượng an ninh tại sân bay đã tăng cường nhân sự để hỗ trợ hành khách. Tuy nhiên, vẫn có thời điểm, các cổng kiểm tra an ninh bị quá tải, khiến thời gian chờ kéo dài hơn so với ngày thường. Hệ thống check-in, các hãng hàng không đã triển khai thêm nhân viên hướng dẫn và khuyến khích hành khách làm thủ tục trực tuyến để giảm áp lực tại quầy.

Chị Nguyễn Thị Thúy, bay chuyến bay 4 giờ 35 phút về Đà Nẵng cho biết, tuy đông hơn nhiều so với ngày thường nhưng việc tổ chức của sân bay khá trật tự, nhân viên hướng dẫn tận tình, hỗ trợ hành khách giải quyết nhanh thủ tục cũng như vào cổng kiểm tra an ninh. Tuy nhiên, lượng hành khách tăng cao dẫn đến việc có thời điểm, một số khu vực như nhà vệ sinh, quầy ăn uống và phòng chờ trở nên quá tải. Tình trạng kẹt xe tại các lối vào sân bay cũng xảy ra vào giờ cao điểm.

4 giờ sáng 22-1, hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để đảm bảo không trễ giờ bay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, hành khách nên đến trước giờ bay ít nhất 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế và 2 giờ đối với chuyến bay nội địa. Làm thủ tục trực tuyến và sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe công nghệ để tránh kẹt xe tại các lối vào sân bay. Trong những ngày tới, dự kiến lượng hành khách sẽ còn tăng mạnh khi nhiều người tranh thủ di chuyển trước kỳ nghỉ tết.

Theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, hôm nay có tổng khoảng 982 chuyến bay, trong đó, có 496 chuyến bay đi (quốc nội: 336, quốc tế: 160) và 486 chuyến bay đến (quốc nội: 332, quốc tế: 154). Tổng số khách dự kiến 141.583, trong đó, 89.341 hành khách đi (quốc nội: 61.689, quốc tế: 27.652); Hành khách đến 52.242 (quốc nội: 24.818, quốc tế: 27.424).

Hành khách tại nhà ga quốc nội. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong cao điểm từ nay đến 28-1 (từ 23 đến 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 820-900 chuyến bay/ngày với 150.000 hành khách/ngày, tăng 12,7% so với Tết Nguyên đán 2024.

Theo lịch bay có khoảng 26.033 chuyến bay và hơn 4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc nội chiếm tỷ trọng cao hơn, nâng số slot khai thác lên 48 chuyến/giờ ban ngày và 46 chuyến/giờ ban đêm, tăng tải cung ứng 18%.

Để đảm bảo khai thác hiệu quả, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng bay tăng thêm 14 máy bay, nâng tổng số lên 212 chiếc. Vietnam Airlines khai thác 1.500 chuyến bay đêm, Vietjet Air có 1.590 chuyến, tập trung các đường bay TPHCM đi miền Bắc và miền Trung.

Đồng thời, tăng giờ cất hạ cánh (slot) tại sân bay Tân Sơn Nhất, bố trí máy bay dự phòng để sẵn sàng thay thế khi cần. Các đơn vị rà soát quy trình khai thác, tăng cường nhân lực, cơ sở hạ tầng, phương tiện để đảm bảo phục vụ hành khách.

Hành khách chờ giờ bay. Ảnh: QUỐC HÙNG

So với tuần trước, các hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung 586 chuyến bay, tương ứng số lượng ghế cung ứng khoảng 134.800 ghế từ nay đến ngày 12-2. Hầu hết chuyến bay bổ sung cho các đường bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Trong đó, các chặng được bổ sung nhiều nhất là: Hà Nội - TPHCM tăng 90 chuyến, chặng TPHCM - Hà Nội tăng 89 chuyến, chặng Hải Phòng - TPHCM tăng 43 chuyến...

Mặc dù được bổ sung chuyến, các chặng bay này đều nhanh chóng lấp đầy, do cầu vượt cung. Hiện vé máy bay nhiều chặng đã được bán hết. Chẳng hạn, chặng TPHCM - Hà Nội các ngày 24, 25-1 (tức ngày 25, 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn), tất cả các hãng đã hết sạch vé hạng phổ thông.

Liên quan tình trạng ùn tắc quanh sân bay Tân Sơn Nhất (các tuyến đường Trường Sơn, Cộng Hòa, Bạch Đằng...), Cảng vụ Hàng không miền Nam, cho biết, Cảng vụ và Sở GTVT TPHCM cùng những đơn vị liên quan triển khai phương án giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong và ngoài sân bay.

>>> Một số hình ảnh sáng sớm nay 22-1 tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất:

