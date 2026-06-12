Sàn giao dịch tài sản mã hóa trước thử thách lớn

Đợt lao dốc của nhiều đồng tiền mã hoá những ngày gần đây đang tác động khá mạnh đến nhà đầu tư Việt Nam. Không ít ý kiến lo ngại thực tế này sẽ ảnh hưởng đến sự ra mắt sàn giao dịch tài sản mã hóa của Việt Nam, dự kiến trong quý 3 năm nay.

BTC liên tục lao dốc

Sáng 11-6, đồng tiền mã hóa Bitcoin (BTC), một trong những đồng tiền dẫn dắt hệ sinh thái tiền mã hóa (crypto) dao động quanh ngưỡng 62.000USD/BTC, giảm khoảng hơn 20% so với một tháng trước và 50% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 10-2025. Nhiều đồng tiền mã hóa khác cũng trên đà lao dốc.

Nhà đầu tư kỳ vọng có trải nghiệm "quen thuộc" khi có sự tham gia của sàn ngoại vào thị trường (Minh họa bằng AI)

Theo đánh giá của các chuyên trang phân tích về tiền mã hóa thì chu kỳ giảm giá hiện tại có thể chưa kết thúc. Nguyên nhân chính được cho là bởi dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin, nhà đầu tư chuyển tiền sang cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý né tránh rủi ro trước những bất ổn kinh tế, địa chính trị toàn cầu. Việc giảm giá mạnh của BTC và nhiều đồng tiền mã hóa lớn đang ảnh hưởng tới các nhà đầu tư Việt Nam.

Theo dữ liệu từ Chainalysis, quy mô thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh. Từ tháng 7-2024 đến tháng 6-2025, tổng giá trị giao dịch ước đạt 220-230 tỷ USD, tương đương hơn 600 triệu USD mỗi ngày. Với quy mô này, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đứng thứ ba sau Ấn Độ và Hàn Quốc.

Trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, không ít nhà đầu tư than “cháy” tài khoản theo những đợt lao dốc của BTC. Anh Nguyễn Quân, một nhà đầu tư tiền số ở Hà Nội, cho biết, rất nhiều người mua BTC ở vùng giá cao hoặc sử dụng đòn bẩy (margin, futures) đang chịu áp lực rất lớn. Cũng có một nhóm nhà đầu tư lâu năm coi đây là cơ hội để gom thêm BTC với giá rẻ, song tỷ lệ không quá nhiều.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư, Công ty chứng khoán An Bình, cho rằng trong bối cảnh hiện nay không chỉ thị trường tiền mã hóa đỏ lửa mà các kênh đầu tư khác như chứng khoán cũng đang trong xu thế giảm. Tuy nhiên do mức độ rủi ro của tiền mã hóa cao hơn nên chiến lược thu hẹp danh mục đầu tư đang diễn ra mạnh hơn.

Chờ sàn giao dịch đầu tiên

Mặc dù thị trường tài sản mã hóa toàn cầu đang trong giai đoạn ảm đạm, song thời điểm Việt Nam vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa đầu tiên vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tại hội nghị “Sản phẩm mới và Định hướng phát triển thị trường” năm 2026 diễn ra ngày 5-6, ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Quản lý thị trường giao dịch Tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tham mưu Bộ Tài chính xem xét hồ sơ cấp phép đối với các sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến giá các loại tài sản mã hóa trên một ứng dụng giao dịch. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn cho 5 doanh nghiệp về việc hoàn thiện ở giai đoạn một. Bước tiếp theo, các doanh nghiệp sẽ phải triển khai các nhiệm vụ như xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, hướng tới là phải đáp ứng theo tiêu chuẩn yêu cầu cấp độ 4 theo luật an toàn thông tin mạng, đồng thời sẽ phải thực hiện góp vốn 10.000 tỷ đồng. Tiến độ triển khai thị trường phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của từng doanh nghiệp, đặc biệt là khả năng đáp ứng yêu cầu về vốn tối thiểu và bảo đảm an ninh mạng.

Trước đó, tại Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin, sớm nhất trong quý 3-2026 sẽ có những hoạt động đầu tiên của thị trường tài sản mã hóa chính thức tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải cho biết, tài sản mã hóa, đặc biệt là xu hướng số hóa các tài sản thực, không còn là khái niệm nằm trên giấy mà đang dần trở thành trụ cột mới của nền kinh tế số. Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh phát triển thị trường tài chính số, ban hành khung pháp lý và triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để thu hút dòng vốn quốc tế, khai mở các mô hình kinh doanh đột phá và khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ tài chính khu vực.

Trước câu hỏi liệu thị trường đang “đỏ lửa” có khiến việc vận hành sàn giao dịch của Việt Nam trong giai đoạn đầu giảm tính thanh khoản, ông Trần Xuân Tiến, Tổng Thư ký Chi hội Blockchain TPHCM, nhìn nhận biến động mạnh chính là một trong những yếu tố khiến thị trường tài sản mã hóa hấp dẫn nhà đầu tư. Cũng theo ông Trần Xuân Tiến, nhiều nhà đầu tư cho rằng Việt Nam đang đi những bước quá thận trọng trong xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hóa, song đây là điều hết sức cần thiết vì thị trường này tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khi các nhà đầu tư không phải ai cũng am hiểu thị trường khi tham gia. Nhìn ra thế giới, các sàn giao dịch lớn cũng bắt đầu từ những bước đi nhỏ.

Theo quy định, cơ chế giao dịch sẽ cho phép nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản và giao dịch bình thường trên thị trường. Trong khi đó, đối với nhà đầu tư trong nước, việc tham gia hiện chỉ giới hạn ở nhóm đã sở hữu tài sản mã hóa; nhà đầu tư mới chưa được phép mở tài khoản tham gia trong giai đoạn này. Các giao dịch niêm yết và mua bán cũng sẽ được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

THANH DUNG