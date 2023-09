Sân khấu Thiên Đăng khai trương với vở nhạc kịch “Giáng Hương”

Tác phẩm được sân khấu Thiên Đăng chọn dàn dựng để tôn vinh và tri ân vở Sân khấu về khuya của soạn giả Năm Châu (NSND Nguyễn Thành Châu).

Vở nhạc kịch Giáng Hương có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NS Hoàng Trinh, Hương Giang, diễn viên Lê Khánh, Vân Trang, Tuấn Khải, Don Nguyễn...

Vở nhạc kịch xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của cô đào hát Giáng Hương (diễn viên Lê Khánh), vợ nhà viết kịch Lĩnh Nam (NSƯT Thành Lộc). Cả hai quen nhau nhờ vào cái duyên sân khấu, lúc trẻ, họ yêu, cưới, rồi có với nhau cô con gái nhỏ Giáng Kiều.

Bên nhau 20 năm, nhưng thực sự, Giáng Hương và Lĩnh Nam chỉ sống hạnh phúc vỏn vẹn hơn 8 năm.

Những tháng ngày không còn là vợ chồng, họ vẫn sống chung nhà, cùng nhau làm việc vì còn có được điểm chung rất lớn chính là niềm đam mê cuồng nhiệt dành cho sân khấu.

Nhưng, đến lúc Mỹ Tiên (diễn viên Vân Trang), người phụ nữ giàu có vừa mất chồng xuất hiện, Lĩnh Nam thay đổi rất nhanh. Anh quyết dứt áo ra đi, kết hôn cùng người tình mới, cũng là để anh thay đổi, khát vọng làm một sân khấu mới, hiện đại, đáp ứng thị hiếu một của số khán giả giàu có mới nổi lên trong xã hội. Anh chấp nhận để lại tất cả gia tài và gánh hát cho Giáng Hương, người đã cùng anh chung sức gầy dựng gánh hát trong suốt 20 năm dài.

Đứng trước thực tế ly tán gia đình, Giáng Hương vì vẫn còn yêu thương người chồng bội bạc nên đã quá đau khổ. Cô muốn buông xuôi, bỏ mặc số phận, bỏ cả sân khấu và gánh hát mà cô đã dành hết thanh xuân và tâm huyết để ra sức gìn giữ, duy trì sáng đèn.

Nhờ vào tình cảm chân thành của anh bồi giúp việc Ba Hoài (NSƯT Hữu Châu), người từng là kép chánh ở các đại bang một thời lẫy lừng tên tuổi, chia sẻ, động viên, cùng chị Sáu (NS Hoàng Trinh) người giúp việc tận tụy cổ vũ tinh thần, đã giúp vực dậy một Giáng Hương kiên cường, mạnh mẽ, say mê nghề, hết lòng phụng sự cho sự nghiệp sân khấu. Để từ đây, Giáng Hương cảm nhận được hết giá trị của cuộc đời mình, một cô đào hát tự do tự tại, có thể được sống - chết hết mình cùng sàn diễn và vai diễn mình yêu thích. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc rất to lớn của những người nghệ sĩ sân khấu chân chính.

Khép lại suất diễn đầu tiên vở nhạc kịch Giáng Hương, NSƯT Thành Lộc đã đại diện ê-kíp thực hiện vở diễn và sân khấu kịch Thiên Đăng cảm ơn tình cảm mà 100 khán giả cùng các khách mời là các nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp đã đến chúc mừng sân khấu và thưởng thức vở nhạc kịch Giáng Hương.

Anh bộc bạch: “Đây là buổi chia sẻ cảm xúc với những người mà chúng tôi quý, chúng tôi thương. Để quý vị thấy rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, trên địa bàn hoạt động nghệ thuật của TPHCM, có thêm một sân khấu em út vừa mới ra đời, đó là Thiên Đăng.

Việc chúng tôi có được Giáng Hương – Sân khấu về khuya là sự may mắn rất lớn. Trước nay, chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể chạm đến được tác phẩm của bác Năm Châu. Được sự đồng ý, cho phép của đại diện gia đình bác Năm Châu là đạo diễn Hồng Dung, chúng tôi đã chạm tay đến vở này".

Theo NSƯT Thành Lộc: "Sân khấu Thiên Đăng, đó là tất cả chúng tôi, những người đồng nghiệp luôn đau đáu chuyện làm nghề và muốn được làm nghề, thế thôi!. Và bắt đầu từ hôm nay chúng tôi đã có được một nơi để mình diễn, chia sẻ cảm xúc của người nghệ sĩ đối với công chúng của mình”.

Cuối buổi công diễn vở nhạc kịch Giáng Hương, sân khấu Thiên Đăng cũng giới thiệu nhóm bạn trẻ Impact Theatre Saigon - ITS chuyên biểu diễn những trích đoạn nhạc kịch Broadway nổi tiếng như: Bóng ma trong nhà hát, Chicago, Mamma Mia, La La Land, Les Misérables, Dreamgirls, Tick Tick Boom… sẽ là đội ngũ trẻ hợp tác cùng sân khấu trong nhiều buổi biểu diễn sắp tới.

>>> Một số hình ảnh trong vở nhạc kịch Giáng Hương. Ảnh: THÚY BÌNH