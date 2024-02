Săn nhà sang dễ dàng với chính sách “khủng”: Trả góp 15 năm không lo lãi suất

Đón đầu đà tăng giá và tranh thủ những chính sách trả góp với ưu đãi tốt là lời giải để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua sở hữu nhà. Với biên độ sinh lời hấp dẫn trong dài hạn, sở hữu bất động sản cao cấp để cho thuê cũng là một trong những giải pháp để sớm đạt được tự do tài chính.

Giá tốt nhất khi mua nhà sớm nhất

Cũng như nhiều trung tâm kinh tế lớn trên thế giới, Hà Nội và TPHCM chứng kiến tốc độ đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ. Đòn bẩy này khiến giá nhà cùng giá cho thuê nhà liên tục tăng, cứ 3-5 năm lại thiết lập mặt bằng giá mới. Xu hướng tăng giá BĐS giúp những người sở hữu căn nhà thứ 2, thứ 3… luôn có tốc độ gia tăng khối lượng tài sản rất nhanh và có nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn bậc nhất.

Tuy nhiên, tốc độ tăng giá của BĐS thường cao hơn các kênh đầu tư khác và nhanh hơn mức tăng thu nhập bình quân, nên nếu đợi tích lũy đến lúc đủ tiền mới mua nhà thì khách hàng sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội, thậm chí mãi mãi bị tụt lại phía sau. Vì vậy, các chuyên gia đều đưa ra lời khuyên, sau khi tích lũy được một phần tài sản và có cơ hội tiếp cận các chính sách trả góp nhiều ưu đãi, đó là thời điểm chín muồi để mua nhà.

Thực tế ghi nhận xu hướng tăng giá BĐS giúp những người sở hữu căn nhà thứ 2, thứ 3… luôn có tốc độ gia tăng khối lượng tài sản rất nhanh và có nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn

Thực tế cho thấy, với người vay ngân hàng thì thời gian trả hết nợ gốc thường sẽ nhanh hơn thời gian những người khác tiết kiệm được số tiền tương đương. Lý do là áp lực vay sẽ giúp đa số mọi người tiết kiệm được nhiều hơn, khi đã mua được nhà thì ưu tiên hàng đầu là trả tiền ngân hàng. Và sau này, căn nhà chính là tài sản và là một khoản sinh lời thêm khi BĐS tăng giá.

Các chuyên gia tài chính cũng cho rằng nếu chọn được những gói vay có lãi suất ưu đãi thì tổng thu nhập của chủ nhà không chỉ giới hạn ở lương thưởng, mà còn bao gồm phần lợi ích có được từ chênh lệch giữa lãi suất đi vay và mức độ tăng giá của BĐS. Điều quan trọng là cần tính đúng bài toán chi phí, dòng tiền trả góp và trả lãi sao cho phù hợp với thu nhập hàng tháng, hàng năm.

Sở hữu nhà sang, thảnh thơi tài chính nhờ chính sách cực hời

Hiện nay, chính sách trả góp mới “Mua nhà sang - An tâm tài chính” của Vinhomes được xem là giải pháp tài chính tối ưu dành cho những người mua để ở hoặc muốn đầu tư căn nhà thứ 2, thứ 3, từ đó gia tăng nhanh chóng tài sản. Chương trình áp dụng với sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zen Park - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TPHCM).

Điểm đáng chú ý của chính sách này là ân hạn nợ gốc 2 năm với sản phẩm nhà đã hoặc sắp sửa bàn giao và trần lãi suất được cố định trong 15 năm. Đây là ưu đãi chỉ có thể có ở Vinhomes, thương hiệu BĐS hàng đầu về tiềm lực tài chính và uy tín về pháp lý, tiến độ cũng như chất lượng dự án.

Cụ thể, chỉ với số vốn ban đầu 30%, người mua đã được nhận nhà để vào ở ngay hoặc sử dụng cho mục đích kinh doanh và có thu nhập đều đặn tại những phân khu/dự án đắt khách bậc nhất. Đặc biệt, khoản trả trước này được đánh giá là vừa sức với phần đông khách hàng hiện nay.

Chính sách mua nhà trả góp “Mua nhà sang - An tâm tài chính” là cơ hội hàng đầu để khách hàng sở hữu nhà sang thương hiệu Vinhomes

Theo tính toán, với căn hộ 1 phòng ngủ, người mua chỉ cần chi trước gần 800 triệu đồng (căn hộ The Zenpark) hoặc gần 900 triệu đồng (căn hộ The Beverly). Những ai muốn sở hữu nhà thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 2 cũng chỉ cần khoản vốn tự có từ gần 1,8 tỷ đồng.

Khoản tiền 70% còn lại, khách hàng được vay ngân hàng với thời gian trả góp linh hoạt, lên đến 15 năm mà không phải lo lắng về biến động lãi suất. Trong 2 năm đầu, khách hàng được Vinhomes đảm bảo lãi suất cố định chỉ 6%/năm với khu thấp tầng và 7%/năm với khu cao tầng. Nhờ không phải trả phần gốc trong 2 năm đầu, mỗi tháng khách hàng chỉ phải thanh toán khoản tiền lãi tương đương, thậm chí là thấp hơn khoản tiền thu được từ việc cho thuê chính căn nhà đó.

Sau 2 năm, mức lãi suất sẽ được áp dụng theo thị trường nhưng theo hướng có lợi nhất cho khách hàng, tối đa chỉ 8%/năm với sản phẩm thấp tầng và 9,5%/năm với sản phẩm cao tầng. Đồng nghĩa, nếu lãi suất thực tế của ngân hàng tăng cao, người mua vẫn chỉ phải trả lãi ở mức trần tối đa. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất sẽ do Vinhomes chi trả cho ngân hàng - điều mà hiếm có chủ đầu tư nào có đủ tiềm lực để cam kết cũng như thực hiện trong dài hạn. Ngược lại, nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng đúng mức lãi suất ngân hàng áp dụng.

Đối với người mua để ở, đây là cơ hội để được sở hữu nhà sang thương hiệu Vinhomes. Với một chủ đầu tư luôn đưa ra phương án thanh toán rõ ràng, minh bạch và linh hoạt như Vinhomes, người mua chỉ cần có khoản tích lũy vừa phải, thu nhập ổn định và có kế hoạch bài bản trong chi tiêu là đã có thể thảnh thơi tận hưởng chất sống đẳng cấp tại các đại đô thị đáng sống hàng đầu.

Còn với nhà đầu tư, đây cũng là kênh chắc thắng bởi theo nhận định của giới chuyên gia, khi nguồn cung còn khan hiếm như hiện nay thì giá nhà sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Bên cạnh đó, nhờ hướng đến nhu cầu ở thực nên các dự án của Vinhomes rất dễ cho thuê và luôn tăng giá trong dài hạn. Như vậy, ngay khi ký hợp đồng mua nhà, khách hàng của Vinhomes đã nắm chắc trong tay khoản lời “kép”.

Trong bối cảnh thị trường BĐS bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, giới quan sát đánh giá, chính sách “vô tiền khoáng hậu” của Vinhomes đã đưa ra các giải pháp tối ưu để nhiều người có cơ hội sở hữu nhà sang có giá trị lớn với số vốn ban đầu vừa phải và chi phí tài chính trong dài hạn luôn nằm trong ngưỡng ổn định và an toàn.