Sản phẩm công nghệ ưu đãi lớn ngày đôi 7-7

iPhone 15Pro Max đang có giá tốt tại Di Động Việt

Theo đó, tại tất cả các cửa hàng của hệ thống bán lẻ này sẽ diễn ra đợt sale lớn nhất tháng trong hai ngày 6 và 7-7. Rất nhiều sản phẩm đang thuộc top bán chạy cũng có suất bán giá sốc trong đợt sale ngày đôi.

Ở khung giờ từ 8 giờ - 12 giờ trong hai ngày diễn ra chương trình, khách hàng đến mua sắm sớm càng có cơ hội mua sản phẩm chính hãng giá hời và sẽ được giảm thêm đến 500 ngàn đồng trên mức giá đã giảm của từng sản phẩm.

Như iPhone 15 Pro Max sẽ được bán với giá chỉ còn từ 28,39 triệu đồng (giá niêm yết 34,99 triệu đồng); MacBook Air M1 giá chỉ còn từ 18,09 triệu đồng (giá niêm yết 28,49 triệu đồng); một số mẫu iPad như Gen 9 hay chiếc iPad vừa ra mắt - iPad Air 6 đều về giá “rẻ hơn các loại rẻ” - lần lượt chỉ còn 6,69 triệu đồng (giá niêm yết 9,99 triệu đồng) và 16,29 triệu đồng (giá niêm yết 17,99 triệu đồng).

Không chỉ có các sản phẩm Apple sale sốc trong dịp này, nhiều mẫu điện thoại khác cũng sẽ về giá tốt như: Samsung Galaxy S24 Ultra chỉ còn từ 24,69 triệu đồng (giá niêm yết 33,99 triệu đồng); Galaxy Z Flip 5 giảm hơn 10 triệu đồng - chỉ còn 15,49 triệu đồng; Samsung Galaxy A35 chỉ còn từ 6,79 triệu đồng; hay mẫu OPPO Reno11 F gây sốt thị trường trong những tháng qua cũng lần đầu tiên về giá 8,09 triệu đồng; Redmi Note 13 chỉ còn 4,29 triệu đồng…

Song song đó, hàng trăm phụ kiện, sản phẩm chăm sóc cá nhân đồng loạt về giá chạm đáy như: Adapter sạc 90PAI iPhone chỉ còn 9 ngàn đồng; Cáp Type C to Type C Anker 100W giá chỉ còn 99 ngàn đồng; tai nghe Marshall Minor IV giá chỉ 2,99 triệu đồng (giá niêm yết 3,69 triệu đồng); loa JBL Xtreme 4 giá chỉ 6,99 triệu đồng (giá niêm yết 7,99 triệu đồng); bàn chải điện Dr.Bei Sonic GY1 chỉ còn 239 ngàn đồng (giá niêm yết 529 ngàn đồng)…

Đặc biệt, ngoài các ưu đãi về giá bán, Di Động Việt vẫn áp dụng đồng thời các chính sách độc quyền khác để tăng thêm quyền lợi cho khách hàng, như: Giảm thêm đến 600 ngàn đồng khi thanh toán trả góp hoặc chuyển khoản; trả trước 0 đồng; trả góp 0% lãi suất - không phí. Ngoài ra, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng khi hệ thống tích hợp thêm thời gian bảo hành lên đến 2,5 năm; bảo hành pin lên đến 3 năm tùy từng sản phẩm.

Trong dịp sale ngày đôi 7-7 này, Di Động Việt cũng có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng chiến dịch xuyên suốt tháng 7 của hệ thống - “Hi Green, Go Green”. 100% bao bì sử dụng trong đóng gói sẽ từ chất liệu giấy; trade-in lên đời không chỉ trợ giá tốt nhất thị trường cho khách hàng mà còn góp phần giảm rác thải điện tử. Khi khách hàng tham gia thu cũ - đổi mới tại Di Động Việt, mức giá thu sẽ lên đến 97%, được trợ giá thêm đến 4 triệu đồng. Đặc biệt, hệ thống cam kết quá trình thẩm định máy nhanh chóng, quy trình nhanh gọn - không cần bung máy, hỗ trợ miễn phí chuyển dữ liệu và cam kết bảo mật dữ liệu khách hàng…

BÌNH LÂM