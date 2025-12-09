Sẵn sàng các phương án bảo vệ Hội nghị APEC 2027

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang thời gian tới là tổ chức luyện tập, diễn tập các kế hoạch, phương án bảo vệ Hội nghị APEC 2027.

Quang cảnh hội nghị

Ngày 9-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; tham gia các hội thi, hội thao đều đạt kết quả cao. Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp theo dõi nắm chắc tình hình; điều động 3.020 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia khắc phục hậu quả 45 vụ hỏa hoạn, 48 vụ thiên tai và 5 vụ sạt lở, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang trao Danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025

Bộ CHQS tỉnh An Giang phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổng kết các hoạt động “Tết Quân - Dân” giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức và theo dõi các địa phương thực hiện các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2026 với kinh phí huy động gần 300 tỷ đồng...

Năm 2026, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, diễn tập phòng thủ khu vực Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Ngọc Chúc và diễn tập cho 25 xã, phường, đặc khu trong khu vực phòng thủ.

Đại tá Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang trao danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025

Bên cạnh đó, xây dựng, triển khai đầy đủ chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, bảo vệ các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng năm 2026 và tổ chức luyện tập, diễn tập các kế hoạch, phương án bảo vệ Hội nghị APEC năm 2027.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã trao danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025.

NAM KHÔI