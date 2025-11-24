Tuyên truyền APEC 2027 bằng nhiều hình thức

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội nghị APEC 2027 bằng nhiều hình thức đa dạng để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu của sự kiện quốc tế quan trọng này.

Chiều 24-11, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chuẩn bị, tổ chức các hội nghị, hoạt động của năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các tiểu đề án và công trình, dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, Hội nghị cấp cao APEC 2027 là sự kiện đặc biệt quan trọng, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh phải tập trung cao độ, triển khai nhiệm vụ với tinh thần chủ động, quyết liệt.

Các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lực lượng hướng dẫn viên, đội ngũ lái taxi và các nhóm phục vụ trực tiếp; đẩy mạnh tuyên truyền về Hội nghị APEC 2027 bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu của sự kiện quốc tế quan trọng này.

Đồng chí Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tiến độ các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 cơ bản bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Nhiệm vụ còn lại của các đơn vị là tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chuyên môn, kỹ thuật để không ảnh hưởng tiến độ chung.

Các chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công và triển khai các hạng mục theo tinh thần khẩn trương nhất, bảo đảm hoàn thành dự án trước thời điểm APEC 2027 từ 3 đến 6 tháng. Các chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết, trong đó xác định rõ từng mốc tiến độ theo tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị trong các báo cáo gửi tỉnh thời gian tới, mỗi chủ/nhà đầu tư phải kèm kết quả chi tiết, đánh giá rõ khối lượng đã thực hiện, phần việc chậm tiến độ, làm cơ sở để tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời, bảo đảm mục tiêu chung phục vụ APEC 2027.

