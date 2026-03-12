Xăng RON95-III giảm gần 4.000 đồng/lít

Liên bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 22 giờ ngày 11-3, đồng thời tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ thị trường.