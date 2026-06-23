Sáng 23-6: Giá vàng đảo chiều giảm

Sau khi tăng 1,5-2,3 triệu đồng/lượng trong ngày hôm qua, giá vàng trong nước sáng 23-6 quay đầu giảm theo giá vàng thế giới.

Khoảng 9 giờ 30 phút, Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 144,9 triệu đồng/lượng mua vào và 147,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC và PNJ cùng giảm giá vàng miếng SJC 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán, niêm yết ở mức 144,9-145 triệu đồng/lượng mua vào và 147,9-148 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC và PNJ điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán, giao dịch ở mức 144,9 triệu đồng/lượng mua vào và 147,9-148 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 9999 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán, niêm yết ở mức 144,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 23-6 theo giờ Việt Nam còn 4.155 USD/ounce, giảm gần 37 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 22-6. Sau quy đổi, mức giá này tương đương 132,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15,3-15,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vẫn "rung lắc mạnh". Trong phiên trước, có thời điểm giá vàng lên gần 4.200 USD/ounce, sau đó quay đầu giảm trở lại trên thị trường châu Á sáng nay.

Giá vàng chịu áp lực giảm khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt tăng. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,15%, lên 101 điểm, mức cao nhất trong khoảng một năm qua. Kỳ vọng FED duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn cũng đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trên diện rộng. Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên 4,232%, mức cao nhất kể từ tháng 2-2025. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên 4,509%; lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 4,946%.

Dù chịu áp lực từ môi trường lãi suất cao và đồng USD mạnh, dòng tiền vẫn tiếp tục tìm đến vàng. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng thêm 1,8 tấn trong phiên đầu tuần, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.022,2 tấn. Trước đó, quỹ này đã mua ròng gần 7 tấn vàng trong tuần trước.

Dự báo xu hướng giá vàng, trong báo cáo công bố mới đây, Bank of America cho rằng, dù từng dự báo giá vàng có thể lên tới 6.000 USD/ounce, kịch bản này khó xảy ra nếu thị trường tiếp tục duy trì kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nâng lãi suất trong thời gian tới. Dù vậy, Bank of America vẫn đánh giá triển vọng tăng giá của vàng chưa thay đổi đáng kể, trong đó động lực quan trọng tiếp tục đến từ chính sách tài khóa mở rộng của Mỹ.

NHUNG NGUYỄN