Sáng nay 10-4, giá vàng thiết lập đỉnh cao nhất mọi thời đại

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 2 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 100,9 triệu đồng/lượng mua vào và 103,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 700.000 đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 100,4 triệu đồng/lượng mua vào và 103,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 100,4 triệu đồng/lượng mua vào và 103,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,1 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 100 triệu đồng/lượng mua vào và 103,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) cũng tăng 800.000 đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 101 triệu đồng/lượng mua vào và 103 triệu đồng đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng miếng SJC sáng nay đã chính thức bước lên đỉnh cao nhất từ trước đến nay, lên 103,9 triệu đồng/lượng, vượt đỉnh được lập vào ngày 3-4 ở mức 102,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng đã lập đỉnh lịch sử. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 100,5 triệu đồng/lượng mua vào và 103,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 300.000 đồng chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán, giao dịch ở mức 99,8 triệu đồng/lượng mua vào và 101,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 800.000 đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán, niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 100,3 triệu đồng/lượng mua vào và 103,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 800.000 đồng chiều mua và 1,6 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 100 triệu đồng/lượng mua vào và 103,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 cao nhất đã lên 103,5 triệu đồng/lượng, phá đỉnh được lập vào ngày 3-4 ở mức 102,9 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng nhẫn 9999 đang thấp hơn giá vàng miếng SJC cao nhất thị trường 400.000 đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 9-4 lên 3.082 USD/ounce, tăng 99,3 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10-4 (giờ Việt Nam) lên 3.115 USD/ounce, tăng thêm hơn 40 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 98 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 khoảng 5,3-5,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng hơn 100 USD/ounce, vượt mốc 3.100 USD/ounce - ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 1,5 năm qua. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư vào vàng tăng cao đã kéo kim loại quý này tăng mạnh. Quỹ vàng SPDR Gold Trust cũng đã mua ròng gần 12 tấn vàng trong phiên gần nhất.

