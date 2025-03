Sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tăng lên 100,7 triệu đồng/lượng

Ảnh minh họa

Vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 28-3, giá vàng nhẫn 9999 được Tập đoàn Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 98,7 triệu đồng/lượng mua vào và 100,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 98,8 triệu đồng/lượng mua vào và 100,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 1 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 98,4 triệu đồng/lượng mua vào và 100,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 98,4 triệu đồng/lượng mua vào và 100,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường sáng nay đã tăng trở lại lên 100,7 triệu đồng/lượng, còn thấp hơn đỉnh được lập vào tuần trước 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng nay cũng được Công ty PNJ và SJC tăng 1 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 98,4 triệu đồng/lượng mua vào và 100,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 98,5 triệu đồng/lượng mua vào và 100,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 98,4 triệu đồng/lượng mua vào và 100,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng tiệm vàng Mi Hồng giữ nguyên giá chiều mua và tăng 100.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 98,5 triệu đồng/lượng mua vào và 98,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện giá vàng miếng SJC chỉ thấp hơn 100.000 đồng/lượng so với đỉnh được lập tuần trước ở mức 100,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 27-3 ở mức 3.056,6 USD/ounce, tăng 36,1 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 28-3 (giờ Việt Nam) lên 3.072,3 USD/ounce, tiếp tục tăng 12 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 95,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 5,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã chính thức lập đỉnh lần thứ 17 kể từ đầu năm 2025 đến nay, lên cao nhất ở mức 3.072,3 USD/ounce. Các chuyên gia nhận định, giá vàng tiếp tục lập đỉnh nhờ nhận được sự hỗ trợ từ dòng vốn mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu từ những quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Dự báo về giá vàng trong thời gian tới, mới đây, Ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng thế giới vào cuối năm 2025 lên 3.300 USD/ounce từ mức 3.100 USD USD/ounce trước đó với lý do dòng vốn vào các quỹ ETF mạnh hơn dự kiến và nhu cầu bền vững từ các ngân hàng trung ương.

Hiện nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 28-3 (giờ địa phương), để đánh giá lộ trình cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

NHUNG NGUYỄN