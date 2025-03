Giá vàng nhẫn 9999 tiến gần 99 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty PNJ và SJC tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 96,5 triệu đồng/lượng mua vào và 98,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 96,6 triệu đồng/lượng mua vào và 98,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 96,5 triệu đồng/lượng mua vào và 98,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 96,8 triệu đồng/lượng mua vào và 98 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 96,4 triệu đồng/lượng mua vào và 98 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua và 100.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 96,6 triệu đồng/lượng mua vào và 98,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua và 100.000 đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 96,6 triệu đồng/lượng mua vào và 98,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty PNJ vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn 9999 vào hôm qua, giao dịch ở mức 96,1 triệu đồng/lượng mua vào và 98,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường đang ở mức 98,9 triệu đồng/lượng, còn thấp hơn đỉnh được lập vào tuần trước khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 25-3 ở mức 3.019,7 USD/ounce, tăng 8,2 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 26-3 (giờ Việt Nam) lên 3.022,7 USD/ounce, tăng thêm 3 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 94 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 4,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 4,9 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng trở lại trong bối cảnh đồng USD vẫn trong xu hướng suy yếu khi nền kinh tế Mỹ có thể gặp khó khăn, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự kiến tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ với dự kiến 2 lần giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2025. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,25% xuống 103,9 điểm. Hiện thị trường chờ đợi thêm tín hiệu từ danh sách thuế của Mỹ và diễn đàn chính trị ở Trung Đông, Đông Âu. Chuyên gia từ ASIA Wealth Management dự báo, nếu không có gì đột biến, giá vàng có thể dao động ở mức thu hẹp 2.980-3.050 USD/ounce.

