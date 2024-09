Sanvinest Khánh Hòa tự hào là 1 trong 2 doanh nghiệp Việt Nam vinh dự nhận Giải thưởng ASEAN về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSHNET-ASEAN)

Ngày 11-9, Lễ Vinh danh trao thưởng cho các doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn vệ sinh lao động trong khối ASEAN đã diễn ra tại Singapore, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế và các nước ASEAN. Đây là sự kiện do Cục An toàn lao động, Bộ LĐTB-XH phối hợp Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET) tổ chức.