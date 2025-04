Sau sắp xếp, Long An còn 60 xã, phường

Đồng chí Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND tỉnh Long An phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Long An đã xem xét, thông qua Nghị quyết về tán thành chủ trương thành lập tỉnh Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh. Tỉnh Tây Ninh sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 8.536,44 km2, quy mô dân số 3.254.170 người; có trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Tân An, tỉnh Long An hiện nay.

Đồng thời, HĐND tỉnh Long An cũng đã xem xét, thông qua Nghị quyết về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Long An. Theo đó, sau sắp xếp giảm từ 186 xã, phường, thị trấn xuống còn 60 đơn vị hành chính xã, phường, định hướng về tên gọi và nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính cấp xã phù hợp với quy định và các yếu tố về truyền thống, lịch sử, văn hóa, khả năng phát triển trong tương lai.

HĐND tỉnh Long An cũng thống nhất cao, thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội như: danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất để đầu tư các dự án; đấu thầu các dự án đầu tư có sử dụng đất; phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chủ trương đầu tư dự án 3 cầu trên đường tỉnh 827E (cầu bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây).

Đây là những nghị quyết đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, đặc biệt trong bối cảnh cần khơi thông các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên trong năm 2025.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND tỉnh Long An đề nghị UBND tỉnh Long An căn cứ vào Nghị quyết của HĐND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và Đề án sáp nhập tỉnh; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ theo quy định. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Đồng chí Mai Văn Nhiều đề nghị UBND tỉnh Long An khẩn trương cụ thể hóa để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất, thể hiện tính năng động, đổi mới, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời, kiểm tra, rà soát để cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh Long An chưa được triển khai hoặc triển khai chưa đầy đủ.

NGỌC PHÚC