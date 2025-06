Sẽ có Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

Theo dự thảo, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ dùng để hỗ trợ các hoạt động giảm thiểu các thiệt hại về tai nạn giao thông mà ngân sách nhà nước chưa bố trí hoặc chưa đáp ứng yêu cầu. Quỹ hoạt động theo mô hình kiêm nhiệm do Bộ Công an quản lý.

Bộ Công an sử dụng bộ máy của cơ quan chuyên môn là Cục Cảnh sát giao thông tham mưu Bộ Công an quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, làm cơ quan quản lý quỹ. Chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý quỹ được quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động quỹ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Cơ quan quản lý quỹ sử dụng bộ máy và con dấu của Cục Cảnh sát giao thông theo hình thức kiêm nhiệm.

Một vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội

Theo dự thảo, quỹ sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước, theo mô hình kiêm nhiệm. Do đó, Bộ Công an giao trách nhiệm cho đơn vị chuyên môn nghiệp vụ được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm, mục đích để thuận tiện trong quản lý, vận hành, sử dụng, thanh, quyết toán theo quy định. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an giao Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, kiêm giám đốc quỹ quyết định mức chi theo quy định của pháp luật.

Quỹ dự kiến sẽ thực hiện chi cho các nội dung như: hỗ trợ nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông với tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%, gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (thuộc các hộ nghèo, cận nghèo; mức chi không quá 20 triệu đồng/vụ tai nạn có nạn nhân tử vong); hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông với tỷ lệ tổn thương trên 81% (mức chi không quá 100 triệu đồng/người bị thương/lần); hỗ trợ tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu và được cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, UBND cấp xã trở lên hoặc các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan khác khen thưởng (mức chi không quá 10 triệu đồng/tổ chức, không quá 5 triệu đồng/cá nhân)…

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, những năm gần đây, tai nạn giao thông đường bộ ở nước ta về cơ bản đã được kiềm giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương, nhưng vẫn còn ở mức cao. Mỗi năm gây thiệt hại không nhỏ cả về người và tài sản. Đa số nạn nhân của tai nạn giao thông đang ở độ tuổi lao động, là trụ cột, nguồn thu nhập chính của gia đình vì tai nạn giao thông mà qua đời hoặc mang thương tật vĩnh viễn. Việc khắc phục hậu quả tai nạn gây tốn kém chi phí điều trị, duy trì ổn định gia đình, người dân mất phương tiện đi lại, sản xuất, dẫn đến nhiều gia đình đã gặp những hoàn cảnh khó khăn và để lại nhiều hệ lụy, gánh nặng cho xã hội…

Việc lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa trong và ngoài nước tập trung cho công tác hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông và những hoạt động đảm bảo an toàn giao thông tự nguyện, chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Từ những căn cứ trên cho thấy, việc xây dựng nghị định để hoàn thiện quy định pháp luật về việc quản lý, sử dụng kinh phí thu từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là rất cần thiết và cấp thiết.

ĐỖ TRUNG