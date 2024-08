Bổ sung quy định làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong phòng cháy, chữa cháy

Báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo Luật PCCC và CNCH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) Lê Tấn Tới thông tin, về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, Thường trực UBQPAN đã phối hợp với cơ quan soạn thảo rà soát kỹ nội dung dự thảo luật với các quy định của pháp luật hiện hành; nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung liên quan tại dự thảo luật nhằm đảm bảo bao quát, tương thích.

Thường trực UBQPAN đã bổ sung các quy định cụ thể nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng PCCC và CNCH của cộng đồng; quy định trách nhiệm tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH, quy định trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với Chính phủ, các bộ, ngành, UBND các cấp cũng như đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được quy định trong dự thảo luật.

Đáng chú ý, trong dự thảo Luật PCCC và CNCH đã có sự bổ sung điều, khoản về trách nhiệm PCCC và CNCH. Theo đó, Thường trực UBQPAN đã phối hợp với cơ quan soạn thảo bổ sung, quy định rõ trách nhiệm của từng đối tượng trong hoạt động PCCC và CNCH, bao gồm: trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; chủ phương tiện giao thông; người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ phương tiện, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng công trình, sản xuất, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông; chủ hộ gia đình, cá nhân và các trường hợp cho thuê, mượn, ở nhờ nhà người khác.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định riêng về điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh. Cụ thể, về phòng cháy đối với nhà ở, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định riêng về điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở, nhà ở, nhà ở riêng lẻ, đặc biệt là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà cho lưu trú, nhà cao tầng, khu chung cư, trung tâm đô thị lớn.

Về phòng cháy trong sử dụng, cung ứng điện, theo Chủ nhiệm UBQPAN Lê Tấn Tới, Luật Điện lực hiện hành đã quy định cụ thể, bao quát các yêu cầu về an toàn (trong đó bao gồm cả yêu cầu an toàn về PCCC) trong việc sản xuất, truyền tải, phân phối, mua bán, sử dụng, trang thiết bị điện.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc chấp hành các quy định của pháp luật về điện lực, nhất là trách nhiệm cụ thể của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong sử dụng, lắp đặt, kiểm soát an toàn điện sau công tơ còn hạn chế, dẫn đến việc chấp hành chưa nghiêm, kéo theo nguy cơ cháy, nổ do điện. Do đó, những nội dung này cần phải được điều chỉnh một cách tổng thể trong dự thảo Luật Điện lực dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 sắp tới.

